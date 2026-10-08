Оформлення українського паспорту за кордоном: чому можуть відмовити

Чоловік тримає закордонний паспорт України. Фото: Новини.LIVE

Українці, які оформлюють паспорт за кордоном, можуть зіткнутися із ситуацією, коли вже готовий документ не можна забрати. Для закордонних підрозділів ДП "Документ" закон встановлює окремий строк оформлення — до трьох місяців. Водночас для чоловіків віком від 18 до 60 років передбачена повторна перевірка військово-облікових даних безпосередньо перед видачею паспорта, через що вже готовий документ у певних випадках можуть не видати за кордоном.

Чому видачу паспортів затримують на тривалий термін розповідала Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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За кордоном діє інший максимальний строк

В Україні для оформлення паспорта діють строки, до яких заявники звикли — 20 робочих днів у звичайному порядку та 7 робочих днів для термінового оформлення.

Для заяв, поданих за межами України, закон встановлює інший підхід. У законі прописано, що паспорт громадянина України та закордонний паспорт, оформлення яких здійснюється за заявою, поданою за межами України, видаються у строк, що не може перевищувати трьох місяців.

Три місяці — це встановлена законом верхня межа для такого способу оформлення. А не обов'язковий строк очікування кожного заявника.

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Подача документів за кордоном не означає, що весь процес відбувається безпосередньо у Варшаві, Берліні чи іншому місті Європи. Закордонний підрозділ ДП "Документ" приймає документи та надалі видає готовий паспорт. Інші етапи процедури передбачають взаємодію з інформаційними системами та уповноваженими органами в Україні. Після подання заяви проводяться необхідні перевірки та ідентифікація заявника. Якщо прийнято рішення про оформлення документа, інформація передається до поліграфії, яка виготовляє паспорти.

Після виготовлення паспорт доставляють до відповідного закордонного підрозділу, де його має отримати заявник. Загальний строк включає не лише доставлення документа з України. Він охоплює весь передбачений процедурою ланцюг — від прийняття заяви до персоналізації та передачі паспорта за кордон.

Чому готовий документ не є гарантією видачі

Окреме питання виникає після того, як паспорт уже виготовлений. Для чоловіків віком від 18 до 60 років процедура передбачає додатковий етап перевірки військово-облікових даних.

Причому така перевірка відбувається двічі:

коли документи приймають для оформлення паспорта;

під час видачі вже виготовленого документа.

Якщо повторна перевірка не пройдена

Наявність проблеми під час повторної перевірки не означає автоматичного анулювання вже виготовленого паспорта. Якщо інформації про чоловіка віком від 18 до 60 років у реєстрі військовозобов'язаних немає або перевірка показує недійсність військово-облікового документа, закордонний підрозділ не видасть паспорт. За передбаченою процедурою такий документ людина має отримувати вже в територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС в Україні.

Що робити, якщо паспорт не віддають

У разі проблем із видачею готового документа насамперед варто встановити конкретну причину. Не варто обмежуватися лише усним поясненням працівника закордонного підрозділу. Якщо проблема пов'язана з військово-обліковими даними, необхідно перевірити їхню наявність та актуальність у відповідному Реєстрі, а також інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Якщо громадянин вважає, що його право на отримання паспорта порушено, він може звернутися до Державної міграційної служби, ДП "Документ" або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

При цьому ситуації, коли документи подавалися до зміни відповідних правил, потрібно оцінювати окремо від випадків, що виникли вже після набрання чинності новим нормативним регулюванням.

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