Оформление украинского паспорта за границей: почему могут отказать

Мужчина держит заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, оформляющие паспорт за рубежом, могут столкнуться с ситуацией, когда уже готовый документ нельзя забрать. Для зарубежных подразделений ГП "Документ" законом установлен отдельный срок оформления — до трех месяцев. В то же время для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предусмотрена повторная проверка военно-учетных данных непосредственно перед выдачей паспорта, из-за чего уже готовый документ в определенных случаях могут не выдать за рубежом.

Почему выдачу паспортов задерживают на длительный срок рассказывала Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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За рубежом действует другой максимальный срок

В Украине для оформления паспорта действуют сроки, к которым заявители привыкли — 20 рабочих дней в обычном порядке и 7 рабочих дней для срочного оформления.

Для заявлений, поданных за пределами Украины, закон устанавливает иной подход. В законе прописано, что паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, оформление которых осуществляется по заявлению, поданному за пределами Украины, выдаются в срок, не превышающий трех месяцев.

Три месяца — это установленный законом верхний предел для такого способа оформления. А не обязательный срок ожидания для каждого заявителя.

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Подача документов за рубежом не означает, что весь процесс происходит непосредственно в Варшаве, Берлине или другом городе Европы. Зарубежное подразделение ГП "Документ" принимает документы и в дальнейшем выдает готовый паспорт. Остальные этапы процедуры предусматривают взаимодействие с информационными системами и уполномоченными органами в Украине. После подачи заявления проводятся необходимые проверки и идентификация заявителя. Если принято решение об оформлении документа, информация передается в типографию, которая изготавливает паспорта.

После изготовления паспорт доставляется в соответствующее зарубежное подразделение, где его должен получить заявитель. Общий срок включает не только доставку документа из Украины. Он охватывает всю предусмотренную процедурой цепочку — от принятия заявления до персонализации и передачи паспорта за границу.

Почему готовый документ не является гарантией выдачи

Отдельный вопрос возникает после того, как паспорт уже изготовлен. Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет процедура предусматривает дополнительный этап проверки военно-учетных данных.

Причем такая проверка происходит дважды:

при приеме документов для оформления паспорта;

при выдаче уже изготовленного документа.

Если повторная проверка не пройдена

Наличие проблемы при повторной проверке не означает автоматического аннулирования уже изготовленного паспорта. Если информации о мужчине в возрасте от 18 до 60 лет в реестре военнообязанных нет или проверка показывает недействительность военно-учетного документа, заграничное подразделение не выдаст паспорт. Согласно предусмотренной процедуре такой документ человек должен получать уже в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС в Украине.

Что делать, если паспорт не выдают

В случае проблем с выдачей готового документа прежде всего следует установить конкретную причину. Не стоит ограничиваться лишь устным объяснением сотрудника зарубежного подразделения. Если проблема связана с военно-учетными данными, необходимо проверить их наличие и актуальность в соответствующем реестре, а также информацию в электронном военно-учетном документе.

Если гражданин считает, что его право на получение паспорта нарушено, он может обратиться в Государственную миграционную службу, ГП "Документ" или к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

При этом ситуации, когда документы подавались до изменения соответствующих правил, следует рассматривать отдельно от случаев, возникших уже после вступления в силу нового нормативного регулирования.

С чем еще стоит ознакомиться

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