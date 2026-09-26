Второе гражданство для украинцев: с паспортами каких стран не будет проблем в 2026 году

Паспорта Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

До 2026 года украинцам приходилось скрывать получение гражданства, поскольку наличие второго паспорта влекло за собой строгую ответственность. В частности приходилось отказываться от украинского документа и выплачивать штраф. Однако с осени действует специальный закон о множественном гражданстве, благодаря которому правила изменились.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, паспорта каких государств украинцы могут оформить без рисков.

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Множественное гражданство в Украине

Новые правила вступили в силу 16 января 2026 года, когда заработал закон № 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Согласно документу, украинцы имеют право одновременно обладать гражданством двух и более государств. Оформление еще одного паспорта больше не требует отказа от украинского документа, что существенно упростило жизнь людям, которые долгое время находятся за рубежом и могут претендовать на местное гражданство.

Однако существует важное уточнение. Выбранная страна должна входить в список "дружественных", а он утвержден постановлением Кабинета Министров № 1412. По состоянию на конец сентября 2026 года украинцам разрешено приобретать гражданство таких государств:

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Республика Австрия;

Королевство Бельгия;

Республика Болгария;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Греческая Республика;

Королевство Дания;

Эстонская Республика;

Ирландия;

Республика Исландия;

Королевство Испания;

Итальянская Республика;

Канада;

Республика Кипр;

Латвийская Республика;

Литовская Республика;

Великое Герцогство Люксембург;

Республика Мальта;

Республика Молдова;

Королевство Нидерланды;

Федеративная Республика Германия;

Королевство Норвегия;

Республика Польша;

Португальская Республика;

Румыния;

Словацкая Республика;

Республика Словения;

Соединенные Штаты Америки;

Венгрия;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Республика Хорватия;

Чешская Республика;

Швейцарская Конфедерация;

Королевство Швеция.

Всего список включает 34 страны и будет постепенно расширяться. Для граждан этих государств действует упрощенная процедура оформления украинского паспорта. В то же время требование сдачи экзаменов по основам Конституции, истории и знанию государственного языка не отменили.

Самый дешевый паспорт в 2026 году

Чтобы стать гражданином другой страны, обычно нужно выполнить множество условий, среди которых — соблюдение минимального срока проживания, знание языка, социализация, наличие официального источника дохода и пр.

Избежать этого и упростить процедуру можно с помощью инвестиционной программы. Нужно лишь внести безвозвратный взнос или приобрести недвижимость на минимальную сумму, дабы оформить местный паспорт гораздо быстрее и без лишней бюрократии.

Самую низкую сумму установили на небольшом острове в центральной Африке. Паспорт Сан-Томе и Принсипи стоит 90 000 долларов, а срок получения гражданства составляет от 8 месяцев. Принять участие в программе также имеют право члены семьи заявителя: муж или жена и несовершеннолетние дети.

В некоторых случаях включают детей в возрасте до 30 лет, родителей, дедушек и бабушек старше 55 лет, если они финансово зависят от основного заявителя. Паспорт выдается на 7 лет, однако гражданство Сан-Томе и Принсипи является постоянным.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут оштрафовать за паспорт-книжечку. Закон требует обновления документа по достижении 25 и 45 лет — нужно вклеить новую фотографию. Если не обратиться вовремя в паспортную службу, придется заплатить штраф от 17 до 51 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько будет стоить выдача ID-карты в 2026 году. Плата за документ составляет 518 грн, если нужно получить его в течение 20 рабочих дней. За срочную выдачу — до семи рабочих дней — придется отдать 988 грн.