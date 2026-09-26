Второе гражданство для украинцев: с паспортами каких стран не будет проблем в 2026 году

Украинцы могут получить второе гражданство: какие паспорта в "белом" списке
До 2026 года украинцам приходилось скрывать получение гражданства, поскольку наличие второго паспорта влекло за собой строгую ответственность. В частности приходилось отказываться от украинского документа и выплачивать штраф. Однако с осени действует специальный закон о множественном гражданстве, благодаря которому правила изменились.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, паспорта каких государств украинцы могут оформить без рисков.
Множественное гражданство в Украине
Новые правила вступили в силу 16 января 2026 года, когда заработал закон № 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".
Согласно документу, украинцы имеют право одновременно обладать гражданством двух и более государств. Оформление еще одного паспорта больше не требует отказа от украинского документа, что существенно упростило жизнь людям, которые долгое время находятся за рубежом и могут претендовать на местное гражданство.
Однако существует важное уточнение. Выбранная страна должна входить в список "дружественных", а он утвержден постановлением Кабинета Министров № 1412. По состоянию на конец сентября 2026 года украинцам разрешено приобретать гражданство таких государств:
- Республика Австрия;
- Королевство Бельгия;
- Республика Болгария;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Греческая Республика;
- Королевство Дания;
- Эстонская Республика;
- Ирландия;
- Республика Исландия;
- Королевство Испания;
- Итальянская Республика;
- Канада;
- Республика Кипр;
- Латвийская Республика;
- Литовская Республика;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Республика Мальта;
- Республика Молдова;
- Королевство Нидерланды;
- Федеративная Республика Германия;
- Королевство Норвегия;
- Республика Польша;
- Португальская Республика;
- Румыния;
- Словацкая Республика;
- Республика Словения;
- Соединенные Штаты Америки;
- Венгрия;
- Финляндская Республика;
- Французская Республика;
- Республика Хорватия;
- Чешская Республика;
- Швейцарская Конфедерация;
- Королевство Швеция.
Всего список включает 34 страны и будет постепенно расширяться. Для граждан этих государств действует упрощенная процедура оформления украинского паспорта. В то же время требование сдачи экзаменов по основам Конституции, истории и знанию государственного языка не отменили.
Самый дешевый паспорт в 2026 году
Чтобы стать гражданином другой страны, обычно нужно выполнить множество условий, среди которых — соблюдение минимального срока проживания, знание языка, социализация, наличие официального источника дохода и пр.
Избежать этого и упростить процедуру можно с помощью инвестиционной программы. Нужно лишь внести безвозвратный взнос или приобрести недвижимость на минимальную сумму, дабы оформить местный паспорт гораздо быстрее и без лишней бюрократии.
Самую низкую сумму установили на небольшом острове в центральной Африке. Паспорт Сан-Томе и Принсипи стоит 90 000 долларов, а срок получения гражданства составляет от 8 месяцев. Принять участие в программе также имеют право члены семьи заявителя: муж или жена и несовершеннолетние дети.
В некоторых случаях включают детей в возрасте до 30 лет, родителей, дедушек и бабушек старше 55 лет, если они финансово зависят от основного заявителя. Паспорт выдается на 7 лет, однако гражданство Сан-Томе и Принсипи является постоянным.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут оштрафовать за паспорт-книжечку. Закон требует обновления документа по достижении 25 и 45 лет — нужно вклеить новую фотографию. Если не обратиться вовремя в паспортную службу, придется заплатить штраф от 17 до 51 грн.
Также Новини.LIVE рассказывали, сколько будет стоить выдача ID-карты в 2026 году. Плата за документ составляет 518 грн, если нужно получить его в течение 20 рабочих дней. За срочную выдачу — до семи рабочих дней — придется отдать 988 грн.