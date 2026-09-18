Цена паспорта Украины в сентябре 2026 года: сколько стоит ID-карта и кто должен оформить

Посетительница паспортного сервиса. Фото: Google Maps

Граждане, оформляющие паспорт в виде ID-карты, должны уплатить административный сбор за выдачу документа. В 2026 году суммы изменились в связи с обновлением стоимости бланков. Не помешает узнать о потенциальных расходах на оказание услуги в сентябре 2026 года, сроке действия такого паспорта, а также кому необходимо оформить именно пластиковый документ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу.

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Сколько стоит ID-карта в 2026 году

Для граждан, достигших 14-летнего возраста и впервые получающих украинский паспорт, административная услуга предоставляется бесплатно. Сборы взимаются только в случае плановой замены документа или если его необходимо переоформить в связи с утерей/кражей.

По состоянию на сентябрь 2026 года придется заплатить такие суммы:

618 грн — за выдачу в течение 20 рабочих дней;

988 грн — за оформление срочного паспорта (в течение семи рабочих дней).

Срок действия ID-карты ограничен: для украинцев до 18 лет — на четыре года, для лиц от 18 до 65 лет — на 10 лет, для граждан от 65 лет — бессрочно. Услуга недоступна иностранцам и лицам, которые предоставили персональные данные не в полном объеме, сознательно ввели в заблуждение специалистов ГМС или имеют другой действующий паспорт, в частности в виде книжки.

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Кому необходимо оформить ID-карту

Закон предусматривает обязательную выдачу паспорта в виде карты украинцам, которым исполнилось 14 лет. Основаниями для выдачи именно пластикового документа являются изменение персональных данных, обнаружение ошибок, истечение срока действия и непригодность для дальнейшего использования.

"Также если человек достиг 25- или 45-летнего возраста и не обратился в установленном законодательством порядке для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотографий", — уточнили в Государственной миграционной службе.

В остальных случаях оказание услуги происходит по желанию, то есть гражданам не обязательно избавляться от паспорта образца 1994 года. При этом отсутствие действительного документа и проживание без регистрации влечет за собой предупреждение или штраф от 17 до 51 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит паспорт Германии в сентябре 2026 года. Оказание административной услуги предусматривает уплату сбора в размере 70 евро для лиц старше 24 лет. Если заявитель моложе, ему придется заплатить 37,50 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда украинцы будут платить за въезд на территорию ЕС. Систему ETIAS планируют запустить не ранее первого квартала 2027 года. Она будет требовать от граждан третьих стран оформления специального разрешения на пересечение границы стоимостью 20 евро.