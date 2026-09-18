Ціна паспорта України у вересні 2026 року: скільки коштує ID-картка і хто повинен оформити

Відвідувачка паспортного сервісу. Фото: Google Maps

Громадяни, які оформлюють паспорт у вигляді ID-картки, повинні платити адміністративний збір за видачу документа. У 2026 році змінилися суми внаслідок оновлення вартості бланків. Не завадить дізнатися про потенційні витрати за надання послуги у вересні 2026 року, строк дії такого паспорта, а також кому необхідно оформити саме пластиковий документ.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу.

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Скільки коштує ID-картка у 2026 році

Для громадян, які досягли 14-річного віку та вперше отримують український паспорт, адміністративна послуга є безплатною. Кошти стягують лише у випадку планового обміну документа або якщо його потрібно переоформити у разі втрати/викрадення.

Станом на вересень 2026 року доведеться заплатити такі суми:

618 грн — за видачу протягом 20 робочих днів;

988 грн — за оформлення термінового паспорта (протягом семи робочих днів).

Строк дії ID-картки обмежений: для українців до 18 років — на чотири роки, для осіб від 18 до 65 років — на 10 років, для громадян від 65 років — безстроково. Послуга недоступна іноземцям та особам, які надали персональну інформацію не в повному обсязі, свідомо ввели в оману фахівців ДМС або мають інший дійсний паспорт, зокрема у вигляді книжки.

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Кому потрібно оформити ID-картку

Закон передбачає обов'язкову видачу паспорта у вигляді картки українцям, яким виповнилося 14 років. Підставами для видачі саме пластикового документу є зміна персональних даних, виявлення помилок, закінчення строку дії і непридатність для подальшого використання.

"Також якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку і не звернулася в установленому законодавством порядку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток", — уточнили в Державній міграційній службі.

В інших випадках надання послуги відбувається за бажанням, тобто громадянам не обов'язково позбуватися паспорта зразка 1994 року. При цьому відсутність дійсного документа і проживання без реєстрації тягне за собою попередження або штраф від 17 до 51 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує паспорт Німеччини у вересні 2026 року. Надання адміністративної послуги передбачає сплату збору в розмірі 70 євро для осіб від 24 роки. Якщо заявник молодший, йому доведеться заплатити 37,50 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, коли українці платитимуть за в'їзд на територію ЄС. Систему ETIAS планують запустити не раніше першого кварталу 2027 року. Вона вимагатиме від громадян третіх країн оформлення спеціального дозволу на перетин кордону вартістю 20 євро.