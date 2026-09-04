Платний в'їзд до ЄС: коли запрацює нова система перепусток

Закордонний паспорт України. Фото: Новини.LIVE

В'їзд до зони Шенгену може коштувати щонайменше 1 000 гривень. Запуск платного пропуску на територію Європейського Союзу анонсували на кінець 2026 року. Проте ЄС готується знову відкласти запуск нової системи авторизації поїздок ETIAS. І цього разу щонайменше до 2027 року. Рішення зумовлене масштабним хаосом на кордонах і технічними збоями під час впровадження біометричного контролю системи в'їзду та заїзду.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чому нову систему пропуску змушені поставити на паузу та як це вплине на перетин кордонів Шенгенської зони.

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Що не так із системою EES

Електронна система в'їзду/виїзду (EES) повноцінно запрацювала в квітні 2026 року. Вона змінила штампування паспортів цифровим скануванням обличчя та відбитків пальців. Відтепер на кордоні жодних печаток у паспорт не ставлять. Втім, нові біометричні перевірки призвели до колапсу в аеропортах і на інших контрольних пунктах пропуску. Окремі авіаційні асоціації навіть звернулися із закликом про допомогу до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вони попереджали про критичну ситуацію на кордонах напередодні літнього піка.

За словами експертів, вважаючи на технічні збої та повільне розгортання EES, агентство EU-Lisa вимушено визнало, що запуск ETIAS наприкінці цього року є нереалістичним. Фахівці зазначають, що перед впровадженням нового платного дозволу необхідно стабілізувати роботу EES, аби остаточно не заблокувати прикордонний контроль. Водночас Єврокомісія категорично відмовилася призупиняти роботу вже діючої системи EES, заявивши, що повна зупинка неможлива.

Що таке ETIAS та як вона працює

Система ETIAS передбачає попереднє отримання електронного дозволу перед поїздкою до 30 країн Європи. Вона стосуватиметься громадян із понад 60 безвізових країн, серед яких Велика Британія, США, Канада та Австралія.

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Електронний дозвіл прив'язуватиметься до паспорта й діятиме три роки або до закінчення терміну дії документа. Стандартний збір становитиме 20 євро, однак від його сплати звільнять дітей до 18 років та осіб, старших за 70 років. Після офіційного старту ETIAS передбачено щонайменше шестимісячний перехідний період. Протягом цього часу мандрівники зможуть в'їжджати до ЄС навіть без авторизації, за умови виконання інших вимог проходження кордону.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки необхідно мати грошей задля проходження кордону з Польщею. Адже іноземці, які намагаються перетнути кордон Польщі, повинні підтвердити свою платоспроможність. Тут українцям радять накопичити більше готівки, аби точно уникнути запитань з боку прикордонників.

Також Новини.LIVE повідомляли у якій країні ЄС найлегше набути громадянства. Найбільш поширеним способом вважається натуралізація, однак кожна держава Європейського Союзу затвердила власні правила та критерії для іноземців. Від претендентів на місцевий паспорт вимагають наявності стабільного джерела доходу та юридичного права на житло.