Запуск системи ETIAS: кому доведеться оформити дозвіл на в’їзд у ЄС і коли

Люди з валізами в аеропорту. Фото: Новини.LIVE

Оскільки Україна не входить у склад Європейського Союзу, нашим громадянам необхідно проходити перевірки на кордоні. А скоро до традиційного контролю в пункті пропуску добавлять нову вимогу — оформлення дозволу на поїздки. Йдеться про запровадження системи ETIAS, яка передбачає купівлю перепустки на в’їзд у ЄС.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційну довідку ETIAS.

Хто повинен оформити ETIAS

Оформлення дозволу стане обов’язковою процедурою для іноземних громадян, які захочуть подорожувати Європою за безвізовим режимом. Вимога пошириться на Україну (до моменту офіційного включення у склад ЄС), Албанію, Австралію, Ізраїль, Японію, Канаду, Велику Британію, Грузію, Молдову, Південну Корею тощо.

Водночас не всім українцям доведеться купувати перепустку після запуску системи ETIAS. Нові правила будуть стосуватися осіб, які:

не є громадянами Європейського Союзу;

є громадянами країн, від яких не вимагається віза для короткострокового перебування в ЄС;

не мають карти проживання, виданої відповідно до Директиви 2004/38/ЄС будь-якою європейською державою, що вимагає ETIAS, а також Ірландією;

не мають дозволу на проживання, виданого будь-якою країною Європи, що вимагає ETIAS (за винятком Кіпру).

Українцям, які перебувають в ЄС на підставі тимчасового захисту, не знадобиться ETIAS, оскільки вони мають право залишатися за кордоном довше, ніж у випадку короткострокового проживання. Так само наявність візи звільняє наших громадян від потреби оформлювати спеціальний дозвіл на в’їзд.

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Коли запустять систему ETIAS

Раніше повноцінний запуск планували на останній квартал 2026 року, однак через проблеми, викликані запровадженням іншої системи EES (великі черги в пунктах пропуску та аеропортах), в ЄС ухвалили рішення відкласти реалізацію на невизначений термін.

"ETIAS наразі не працює, а заявки на отримання дозволу на подорожі не приймаються. Європейський Союз повідомить про точну дату початку роботи ETIAS за кілька місяців до його запуску", — йдеться на порталі.

Зауважимо, видача дозволу передбачає сплату адміністративного збору в розмірі 20 євро (понад 1000 грн). Але перепустка буде дійсною протягом трьох років незалежно від кількості перетинів кордону. ETIAS не замінить інші дозвільні документи, а лише підтверджуватиме право на перебування в ЄС до 90 днів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну суму готівки треба мати на кордоні з Польщею. Це залежить від тривалості запланованого перебування. Для поїздки на тиждень необхідно накопичити 75 злотих на кожен день, тобто загальна сума становить 525 злотих.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українців можуть депортувати з Польщі та Німеччині. Для проживання за кордоном необхідно дотримуватися місцевих законів і міграційних правил. Видворити можуть через серйозні правопорушення та проблеми з документами.