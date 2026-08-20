Запуск системы ETIAS: кому придется оформить разрешение на въезд в ЕС и когда

Люди с чемоданами в аэропорту. Фото: Новини.LIVE

Поскольку Украина не входит в состав Европейского Союза, нашим гражданам необходимо проходить проверки на границе. А вскоре к традиционному контролю в пункте пропуска добавится новое требование — оформление разрешения на поездки. Речь идет о введении системы ETIAS, которая предусматривает приобретение пропуска для въезда в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационную справку ETIAS.

Кто должен оформить ETIAS

Оформление разрешения станет обязательной процедурой для иностранных граждан, желающих путешествовать Европой по безвизовому режиму. Требование распространится на Украину (до момента официального вступления в ЕС), Албанию, Австралию, Израиль, Японию, Канаду, Великобританию, Грузию, Молдову, Южную Корею и др.

В то же время не всем украинцам придется приобретать разрешение после запуска системы ETIAS. Новые правила будут касаться лиц, которые:

не являются гражданами Европейского Союза;

являются гражданами стран, для которых не требуется виза для краткосрочного пребывания в ЕС;

не имеют карты проживания, выданной в соответствии с Директивой 2004/38/ЕС любым европейским государством, требующим ETIAS, а также Ирландией;

не имеют вида на жительство, выданного любой страной Европы, требующей ETIAS (за исключением Кипра).

Украинцам, находящимся в ЕС на основании временной защиты, ETIAS не понадобится, поскольку они имеют право оставаться за границей дольше, чем в случае краткосрочного пребывания. Аналогично, наличие визы освобождает наших граждан от необходимости оформлять специальное разрешение на въезд.

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Когда запустят систему ETIAS

Ранее полноценный запуск планировался на последний квартал 2026 года, однако из-за проблем, вызванных внедрением другой системы EES (большие очереди в пунктах пропуска и аэропортах), в ЕС приняли решение отложить реализацию на неопределенный срок.

"ETIAS пока не работает, а заявки на получение разрешения на поездку не принимаются. Европейский Союз сообщит о точной дате начала работы ETIAS за несколько месяцев до его запуска", — говорится на портале.

Отметим, что выдача разрешения предусматривает уплату административного сбора в размере 20 евро (более 1000 грн). Но пропуск будет действовать в течение трех лет независимо от количества пересечений границы. ETIAS не заменит другие разрешительные документы, а лишь будет подтверждать право на пребывание в ЕС до 90 дней.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую минимальную сумму наличных нужно иметь на границе с Польшей. Это зависит от продолжительности запланированного пребывания. Для поездки на неделю необходимо накопить 75 злотых на каждый день, то есть общая сумма составляет 525 злотых.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцев могут депортировать из Польши и Германии. Для проживания за границей необходимо соблюдать местные законы и миграционные правила. Выдворить могут из-за серьезных правонарушений и проблем с документами.