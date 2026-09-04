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Главная Экономика Безвизовый режим за 20 евро: когда ЕС введёт обязательную плату за пересечение границы

Безвизовый режим за 20 евро: когда ЕС введёт обязательную плату за пересечение границы

Ua ru
4 сентября 2026 18:25
Платный въезд в ЕС: когда начнёт действовать новая система пропусков
Заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

Въезд в Шенгенскую зону может обойтись как минимум в 1 000 гривен. Запуск платного пропуска на территорию Европейского Союза был анонсирован на конец 2026 года. Однако ЕС готовится вновь отложить запуск новой системы авторизации поездок ETIAS. И на этот раз — как минимум до 2027 года. Решение обусловлено масштабным хаосом на границах и техническими сбоями при внедрении биометрического контроля системы въезда и выезда.

Сайт Новини.LIVE выяснял, почему новую систему пропуска вынуждены приостановить и как это повлияет на пересечение границ Шенгенской зоны.

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Что не так с системой EES

Электронная система въезда/выезда (EES) полноценно заработала в апреле 2026 года. Она заменила проставку штампов в паспортах цифровым сканированием лица и отпечатков пальцев. Отныне на границе в паспорт не ставят никаких штампов. Впрочем, новые биометрические проверки привели к коллапсу в аэропортах и на других контрольно-пропускных пунктах. Некоторые авиационные ассоциации даже обратились с призывом о помощи к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Они предупреждали о критической ситуации на границах в преддверии летнего пика.

По словам экспертов, учитывая технические сбои и медленное развертывание EES, агентство EU-Lisa вынуждено признать, что запуск ETIAS в конце этого года нереалистичен. Специалисты отмечают, что перед внедрением нового платного разрешения необходимо стабилизировать работу EES, чтобы окончательно не заблокировать пограничный контроль. В то же время Еврокомиссия категорически отказалась приостанавливать работу уже действующей системы EES, заявив, что полная остановка невозможна.

Что такое ETIAS и как она работает

Система ETIAS предусматривает предварительное получение электронного разрешения перед поездкой в 30 стран Европы. Она будет касаться граждан из более чем 60 безвизовых стран, среди которых Великобритания, США, Канада и Австралия.

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Электронное разрешение будет привязано к паспорту и действовать три года или до истечения срока действия документа. Стандартный сбор составит 20 евро, однако от его уплаты будут освобождены дети до 18 лет и лица старше 70 лет. После официального запуска ETIAS предусмотрен как минимум шестимесячный переходный период. В течение этого времени путешественники смогут въезжать в ЕС даже без авторизации, при условии соблюдения остальных требований при пересечении границы.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько денег необходимо иметь для пересечения границы с Польшей. Ведь иностранцы, пытающиеся пересечь границу Польши, должны подтвердить свою платежеспособность. Здесь украинцам советуют накопить больше наличных, чтобы точно избежать вопросов со стороны пограничников.

Также Новини.LIVE сообщали, в какой стране ЕС легче всего получить гражданство. Наиболее распространенным способом считается натурализация, однако каждое государство Европейского Союза утвердило собственные правила и критерии для иностранцев. От претендентов на местный паспорт требуют наличия стабильного источника дохода и юридического права на жилье.

Европейский союз КПП безвизовый режим визы загранпаспорт Украины Шенгенская зона
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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