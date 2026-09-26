Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці можуть отримати друге громадянство: які паспорти у "білому" списку

Українці можуть отримати друге громадянство: які паспорти у "білому" списку

Ua ru
26 вересня 2026 19:15
Друге громадянство для українців: з паспортами яких країн не буде проблем у 2026 році
Паспорти України. Фото: ДПСУ/Facebook

До 2026 року українцям доводилося приховувати набуття громадянства, оскільки наявність другого паспорта передбачала сувору відповідальність. Зокрема доводилося відмовлятися від українського документа і сплачувати штраф. Однак станом на осінь діє спеціальний закон про множинне громадянство, завдяки якому правила змінилися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, паспорти яких держав українці можуть оформити без ризиків.

Реклама

Множинне громадянство в Україні

Нові правила набули чинності 16 січня 2026 року, коли вступив в дію закон № 4502-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Згідно за документом, українці мають право на одночасну належність до громадянства двох і більше держав. Оформлення ще одного паспорта більше не вимагає відмовлятися від українського документа, що суттєво спростило життя людям, які довгий час перебувають за кордоном і можуть претендувати на місцеве громадянство.

Однак існує важливе уточнення. Обрана країна повинна входити до списку "дружніх", а вони затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1412. Станом на кінець вересня 2026 року українцям дозволено набувати громадянство таких держав:

Читайте також:
  • Республіка Австрія;
  • Королівство Бельгія;
  • Республіка Болгарія;
  • Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії;
  • Грецька Республіка;
  • Королівство Данія;
  • Естонська Республіка;
  • Ірландія;
  • Республіка Ісландія;
  • Королівство Іспанія;
  • Італійська Республіка;
  • Канада;
  • Республіка Кіпр;
  • Латвійська Республіка;
  • Литовська Республіка;
  • Велике Герцогство Люксембург;
  • Республіка Мальта;
  • Республіка Молдова;
  • Королівство Нідерланди;
  • Федеративна Республіка Німеччина;
  • Королівство Норвегія;
  • Республіка Польща;
  • Португальська Республіка;
  • Румунія;
  • Словацька Республіка;
  • Республіка Словенія;
  • Сполучені Штати Америки;
  • Угорщина;
  • Фінляндська Республіка;
  • Французька Республіка;
  • Республіка Хорватія;
  • Чеська Республіка;
  • Швейцарська Конфедерація;
  • Королівство Швеція.

Загалом перелік включає 34 країни і буде поступово розширюватися. Для громадян цих держав діє спрощена процедура оформлення українського паспорта. Водночас потребу скласти іспити з основ Конституції, історії та знання державної мови не скасували.

Найдешевший паспорт у 2026 році

Щоб стати громадянином іншої країни, зазвичай потрібно виконати безліч умов, серед яких — дотримання мінімального терміну осілості, знання мови, соціалізація, наявність офіційного джерела доходу тощо.

Уникнути цього і спростити процедуру можна за допомогою програми інвестування. Потрібно лише заплатити безповоротний внесок або придбати нерухомість на мінімальну суму, щоб оформити місцевий паспорт набагато швидше і без зайвої бюрократії.

Найменшу суму встановили на невеликому острові у центральній Африці. Паспорт Сан-Томе і Прінсіпі коштує 90 000 доларів, а час набуття громадянства займає від 8 місяців. Взяти участь у програмі також мають право члени сім'ї заявника: чоловік або дружина і неповнолітні діти.

В деяких випадках долучають дітей віком до 30 років, батьків, дідусів/бабусь старше 55 років, якщо вони фінансово залежать від основного заявника. Паспорт видають на 7 років, однак громадянство Сан-Томе і Прінсіпі є постійним.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому українців можуть оштрафувати за паспорт-книжечку. Закон вимагає оновлення документу після досягнення 25 і 45 років — потрібно вклеїти нову фотографію. Якщо не звернутися вчасно до паспортного сервісу, доведеться заплатити штраф від 17 до 51 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує видача ID-картки у 2026 році. Плата за документ становить 518 грн, якщо потрібно отримати його протягом 20 робочих днів. За термінову видачу — до семи робочих днів — доведеться віддати 988 грн.

громадянство документи паспорт країни зміна громадянства
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації