Друге громадянство для українців: з паспортами яких країн не буде проблем у 2026 році

Паспорти України. Фото: ДПСУ/Facebook

До 2026 року українцям доводилося приховувати набуття громадянства, оскільки наявність другого паспорта передбачала сувору відповідальність. Зокрема доводилося відмовлятися від українського документа і сплачувати штраф. Однак станом на осінь діє спеціальний закон про множинне громадянство, завдяки якому правила змінилися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, паспорти яких держав українці можуть оформити без ризиків.

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Множинне громадянство в Україні

Нові правила набули чинності 16 січня 2026 року, коли вступив в дію закон № 4502-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Згідно за документом, українці мають право на одночасну належність до громадянства двох і більше держав. Оформлення ще одного паспорта більше не вимагає відмовлятися від українського документа, що суттєво спростило життя людям, які довгий час перебувають за кордоном і можуть претендувати на місцеве громадянство.

Однак існує важливе уточнення. Обрана країна повинна входити до списку "дружніх", а вони затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1412. Станом на кінець вересня 2026 року українцям дозволено набувати громадянство таких держав:

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Республіка Австрія;

Королівство Бельгія;

Республіка Болгарія;

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії;

Грецька Республіка;

Королівство Данія;

Естонська Республіка;

Ірландія;

Республіка Ісландія;

Королівство Іспанія;

Італійська Республіка;

Канада;

Республіка Кіпр;

Латвійська Республіка;

Литовська Республіка;

Велике Герцогство Люксембург;

Республіка Мальта;

Республіка Молдова;

Королівство Нідерланди;

Федеративна Республіка Німеччина;

Королівство Норвегія;

Республіка Польща;

Португальська Республіка;

Румунія;

Словацька Республіка;

Республіка Словенія;

Сполучені Штати Америки;

Угорщина;

Фінляндська Республіка;

Французька Республіка;

Республіка Хорватія;

Чеська Республіка;

Швейцарська Конфедерація;

Королівство Швеція.

Загалом перелік включає 34 країни і буде поступово розширюватися. Для громадян цих держав діє спрощена процедура оформлення українського паспорта. Водночас потребу скласти іспити з основ Конституції, історії та знання державної мови не скасували.

Найдешевший паспорт у 2026 році

Щоб стати громадянином іншої країни, зазвичай потрібно виконати безліч умов, серед яких — дотримання мінімального терміну осілості, знання мови, соціалізація, наявність офіційного джерела доходу тощо.

Уникнути цього і спростити процедуру можна за допомогою програми інвестування. Потрібно лише заплатити безповоротний внесок або придбати нерухомість на мінімальну суму, щоб оформити місцевий паспорт набагато швидше і без зайвої бюрократії.

Найменшу суму встановили на невеликому острові у центральній Африці. Паспорт Сан-Томе і Прінсіпі коштує 90 000 доларів, а час набуття громадянства займає від 8 місяців. Взяти участь у програмі також мають право члени сім'ї заявника: чоловік або дружина і неповнолітні діти.

В деяких випадках долучають дітей віком до 30 років, батьків, дідусів/бабусь старше 55 років, якщо вони фінансово залежать від основного заявника. Паспорт видають на 7 років, однак громадянство Сан-Томе і Прінсіпі є постійним.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому українців можуть оштрафувати за паспорт-книжечку. Закон вимагає оновлення документу після досягнення 25 і 45 років — потрібно вклеїти нову фотографію. Якщо не звернутися вчасно до паспортного сервісу, доведеться заплатити штраф від 17 до 51 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує видача ID-картки у 2026 році. Плата за документ становить 518 грн, якщо потрібно отримати його протягом 20 робочих днів. За термінову видачу — до семи робочих днів — доведеться віддати 988 грн.