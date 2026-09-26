Друге громадянство для українців: з паспортами яких країн не буде проблем у 2026 році

Українці можуть отримати друге громадянство: які паспорти у "білому" списку
До 2026 року українцям доводилося приховувати набуття громадянства, оскільки наявність другого паспорта передбачала сувору відповідальність. Зокрема доводилося відмовлятися від українського документа і сплачувати штраф. Однак станом на осінь діє спеціальний закон про множинне громадянство, завдяки якому правила змінилися.
Сайт Новини.LIVE розповідає, паспорти яких держав українці можуть оформити без ризиків.
Множинне громадянство в Україні
Нові правила набули чинності 16 січня 2026 року, коли вступив в дію закон № 4502-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".
Згідно за документом, українці мають право на одночасну належність до громадянства двох і більше держав. Оформлення ще одного паспорта більше не вимагає відмовлятися від українського документа, що суттєво спростило життя людям, які довгий час перебувають за кордоном і можуть претендувати на місцеве громадянство.
Однак існує важливе уточнення. Обрана країна повинна входити до списку "дружніх", а вони затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1412. Станом на кінець вересня 2026 року українцям дозволено набувати громадянство таких держав:
- Республіка Австрія;
- Королівство Бельгія;
- Республіка Болгарія;
- Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії;
- Грецька Республіка;
- Королівство Данія;
- Естонська Республіка;
- Ірландія;
- Республіка Ісландія;
- Королівство Іспанія;
- Італійська Республіка;
- Канада;
- Республіка Кіпр;
- Латвійська Республіка;
- Литовська Республіка;
- Велике Герцогство Люксембург;
- Республіка Мальта;
- Республіка Молдова;
- Королівство Нідерланди;
- Федеративна Республіка Німеччина;
- Королівство Норвегія;
- Республіка Польща;
- Португальська Республіка;
- Румунія;
- Словацька Республіка;
- Республіка Словенія;
- Сполучені Штати Америки;
- Угорщина;
- Фінляндська Республіка;
- Французька Республіка;
- Республіка Хорватія;
- Чеська Республіка;
- Швейцарська Конфедерація;
- Королівство Швеція.
Загалом перелік включає 34 країни і буде поступово розширюватися. Для громадян цих держав діє спрощена процедура оформлення українського паспорта. Водночас потребу скласти іспити з основ Конституції, історії та знання державної мови не скасували.
Найдешевший паспорт у 2026 році
Щоб стати громадянином іншої країни, зазвичай потрібно виконати безліч умов, серед яких — дотримання мінімального терміну осілості, знання мови, соціалізація, наявність офіційного джерела доходу тощо.
Уникнути цього і спростити процедуру можна за допомогою програми інвестування. Потрібно лише заплатити безповоротний внесок або придбати нерухомість на мінімальну суму, щоб оформити місцевий паспорт набагато швидше і без зайвої бюрократії.
Найменшу суму встановили на невеликому острові у центральній Африці. Паспорт Сан-Томе і Прінсіпі коштує 90 000 доларів, а час набуття громадянства займає від 8 місяців. Взяти участь у програмі також мають право члени сім'ї заявника: чоловік або дружина і неповнолітні діти.
В деяких випадках долучають дітей віком до 30 років, батьків, дідусів/бабусь старше 55 років, якщо вони фінансово залежать від основного заявника. Паспорт видають на 7 років, однак громадянство Сан-Томе і Прінсіпі є постійним.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, чому українців можуть оштрафувати за паспорт-книжечку. Закон вимагає оновлення документу після досягнення 25 і 45 років — потрібно вклеїти нову фотографію. Якщо не звернутися вчасно до паспортного сервісу, доведеться заплатити штраф від 17 до 51 грн.
Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує видача ID-картки у 2026 році. Плата за документ становить 518 грн, якщо потрібно отримати його протягом 20 робочих днів. За термінову видачу — до семи робочих днів — доведеться віддати 988 грн.