Самые дешевые города Польши: где можно сэкономить на жилье и продуктах

Старый город в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

В то время как в крупных польских городах стоимость жилья и повседневных расходов остается высокой, в небольших населенных пунктах она значительно ниже. Главное статистическое управление Польши проанализировало 66 различных городов и определило, где самый низкий уровень повседневных расходов, более доступное жилье и выгодные условия для покупки продуктов.

Об этом сообщает информационный портал Польши inPoland, передают Новини.LIVE.

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Кто возглавил рейтинг самых дешевых городов

По данным Главного статистического управления GUS за сентябрь, самый низкий индекс зафиксировали в Сувалках — 87,5. Второе место занял Грудзёндз с показателем 88,2, а третьим стал Торунь — 91,1.

Индекс показывает относительный уровень ежедневных расходов в разных городах. Чем ниже его значение, тем выше город расположен в рейтинге. В то же время этот показатель не означает, что абсолютно все товары или услуги в конкретном городе дешевле на одинаковый процент.

В первую десятку самых дешёвых также вошли:

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Лодзь; Ломжа; Бяла-Подляска; Скерневице; Хелм; Белосток; Кельце.

Где дешевле купить квартиру

Одним из ключевых факторов расходов для жителей является жилье. И здесь особенно выделяется Грудзондз. По данным GUS, именно в этом городе зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.

При этом Грудзендз не может похвастаться самыми высокими доходами. Медианная зарплата здесь составляет 6 760 злотых, что является самым низким показателем среди первой десятки рейтинга. Это показывает, почему для оценки стоимости жизни недостаточно смотреть только на зарплату. Важно учитывать, какую часть дохода приходится тратить на жилье и другие обязательные нужды.

Цены на продукты

GUS также сравнил стоимость повседневных покупок. Самым выгодным оказалось Подляское воеводство. Цены на продукты питания и другие повседневные покупки здесь в среднем на 7,3% ниже среднего показателя по 66 городам с правами повета.

Также относительно низкие цены зафиксировали в:

Люблинском воеводстве — на 5,7% ниже средних;

Лодзинском — на 5,3% ниже;

Куявско-Поморском — на 1,5% ниже.

То есть преимущество отдельных городов может быть связано не только с местными ценами, но и с общим уровнем стоимости товаров в регионе.

В каком городе останется больше денег

Уровень зарплаты сам по себе не показывает, насколько комфортной будет жизнь в конкретном городе. Гораздо важнее, сколько средств остается после оплаты квартиры, коммунальных счетов, транспорта и продуктов.

Среди десяти самых дешевых городов наилучшую покупательную способность в представленном рейтинге имеют Сувалки, Ломжа, Хелм, Скерневице и Белосток.

Для кого-то решающим фактором станет цена квартиры, для другого — зарплата, а для третьего — расходы на продукты или доступность работы и услуг.

Какой город выбрать в зависимости от потребностей

Рейтинг GUS показывает не просто список городов с низкими ценами. Он демонстрирует, что более дешевый город не обязательно означает лучшее место для жизни. Окончательный выбор для каждого зависит от соотношения стоимости жилья, доходов, продуктов, повседневных расходов и доступа к работе и услугам.

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