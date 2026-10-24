Українці на кордоні біля пункту пропуску. Фото: УНІАН

Українці, які планують переїзд за кордон, повинні заздалегідь розібратися з місцевими вимогами і правилами, інакше існує великий ризик депортації. Порушення місцевих законів карається суворо, тому необхідно уникати проблемних ситуацій. Ми розібралися, через які поширені причини іноземців можуть примусово видворити з країни у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українцям загрожує депортація з Європи.

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Поширені причини депортації

Підстав для примусового видворення існує чимало, тому ми виділили п'ять основних груп порушень, через які депортація перетворюється з далекої загрози на реальність.

Це особливо актуально для українців, які масово повиїжджали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, бо наявність статусу тимчасового захисту не звільняє від відповідальності за недотримання міграційних законів.

Документи і персональна інформація. Сюди входить підробка офіційних паперів, умисне надання неправдивих відомостей, а також перетин кордону Європейського Союзу із використанням фальшивих документів. В'їзд і перебування на території ЄС. Депортація загрожує у разі недійсності закордонного паспорта, дозволу на проживання, візи тощо чи відсутності цих документів. Також видворити можуть за нелегальний в'їзд поза офіційними пунктами пропуску. Працевлаштування і ведення бізнесу. Якщо людина знайшла офіційну роботу за кордоном, проте її віза не передбачає права на працевлаштування, з'являється ризик депортації. Аналогічне покарання чекає за ведення бізнесу без державної реєстрації. Загроза громадському порядку. Йдеться про вчинення кримінального правопорушення або дій, що загрожують громадському спокою. Наприклад, у 2026 році з Польщі депортували громадянина України, який вирішив "пожартувати", кинувши рюкзак на залізничну колію. Тероризм і національна безпека. Примусово видворити можуть іноземця, який створив загрозу національній безпеці або стосовно якого виникли підозри у причетності до терористичного угрупування.

Коли можна повернутися після депортації

Інформація про термін, протягом якого заборонено повертатися до конкретної країни чи територіальної зони, міститься у рішенні контролюючого органу щодо депортації. Мінімальний період становить шість місяців — зазвичай це загрожує у разі незначних проблем із документами або відсутності фінансів для проживання.

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Певні адміністративні порушення тягнуть за собою депортацію на 1-3 роки, а максимальний термін становить 10 років: у випадку скоєння тяжкого кримінального злочину, фальсифікації документів, нелегальної міграції та ін.

Зауважимо, рішення про депортацію можна оскаржити у судовому порядку, однак доведеться пред'явити докази своєї невинуватості.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Польща хоче переглянути правила в'їзду для туристів. Йдеться про оновлення мінімальної суми готівки, необхідної для підтвердження платоспроможності. Якщо законопроєкт ухвалять, замість 300 злотих доведеться накопичувати 1000 злотих.

Також Новини.LIVE розповідали, що Німеччина продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Проте встановила нове правило для людей, які перетнуть кордон після 9 жовтня 2026 року. Ми розібралися, для кого діють нові вимоги.