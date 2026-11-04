Перетин кордону ЄС у 2026 році: що можуть перевіряти в українців
Готуючись до перетину кордону ЄС, українцям варто переконатися у наявності всіх обов'язкових документів і мінімальної суми готівки. Контроль у пункті пропуску може бути суворим, якщо в мандрівника будуть проблеми з підтвердженням мети поїздки. Ми розібралися, що перевіряють у 2026 році на зовнішньому кордоні Європейського Союзу.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці повинні мати під час перетину кордону.
Які документи перевіряють на кордоні
Найголовніший документ для виїзду за безвізовим режимом — це біометричний закордонний паспорт. Він має бути дійсним щонайменше три місяці після запланованої дати повернення в Україну. Водночас деякі держави вимагають більшого строку — до шести місяців.
Також знадобиться підтвердити мету подорожі. З огляду на індивідуальні обставини прикордонники можуть вимагати пред'явлення:
- запрошення від родичів або друзів;
- листа від компанії чи роботодавця (для ділової поїздки);
- бронювання кімнати у готелі чи договору оренди житла;
- квитки на повернення в Україну.
Ще один важливий документ — поліс медичного страхування на суму щонайменше 30 000 євро. Він повинен діяти на всій території Шенгенської зони і покривати витрати на невідкладну медичну допомогу, перевезення, стаціонарне та амбулаторне лікування, діагностику, ліки і репатріацію тіла.
Мінімальна сума для в'їзду в ЄС
На кордоні ЄС часто вимагають підтвердження платоспроможності, а саме пред'явлення мінімальної суми готівки, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Валюта може бути будь-якою, але ліміти для кожної країни відрізняються. Станом на листопад 2026 року українці повинні накопичити щонайменше:
- 75 злотих на день — для поїздки в Польщу;
- 56 євро на день — для поїздки у Словаччину;
- 40 євро на день — для поїздки в Угорщину;
- 50 євро на день — для поїздки в Румунію.
Якщо готівки не вистачатиме, прикордонники цілком можуть відмовити туристам у проходженні контролю. Бажано накопичити більшу суму, аби в процесі перевірки не виникло зайвих проблем.
Штамп про перетин кордону
Українцям радять отримувати штамп у паспорті про виїзд за кордон. Без цього нашим громадянам можуть відмовити в оформленні тимчасового захисту. Таку інформацію оприлюднили на сторінці посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.
Нові правила набули чинності 30 липня 2026 року та стосується усіх без винятку. Штамп вважається прямим підтвердженням дати перетину кордону для міграційних служб у Європі.
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