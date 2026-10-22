Купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Перетин державного кордону Німеччини передбачає дотримання багатьох правил і виконання встановлених норм. Серед них — підтвердження власної платоспроможності, тобто надання доказів, що накопичених фінансів вистачить на весь період запланованого перебування. Ми розібралися, наявність якої мінімальної суми можуть перевіряти у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

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Мінімальна сума для в'їзду в Німеччину

Нерідко іноземцям доводиться підтверджувати свій фінансовий стан, аби безперешкодно перетнути кордон тієї чи іншої держави. На практиці це означає пред'явлення мінімальної суми у вигляді готівкових коштів.

Для в'їзду в Німеччину необхідно накопичити 45 євро (близько 2 300 грн) на кожен день запланованого перебування. Для тижневого відпочинку знадобиться щонайменше 315 євро (орієнтовно 16 000 грн).

Однак показати готівку зазвичай вимагають у тих випадках, коли іноземний громадянин не може документально підтвердити мету подорожі, її тривалість, наявність місця проживання тощо.

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"Забезпечення фінансування подорожі можна підтвердити у вигляді готівкових коштів, дебетових або кредитних банківських карток, що мають міжнародне визнання, чеків, гарантійних депозитів від особи, що запрошує", — уточнили в посольстві.

Декларування готівки на кордоні

Під час перетину кордону можуть перевіряти не лише фінансовий стан, але й декларування валютних цінностей. Закон вимагає підтверджувати походження коштів у розмірі понад 10 000 євро в еквіваленті. Йдеться саме про готівку — обмежень на переміщення електронних грошей не встановлено.

Варто заздалегідь підготуватися до контролю в пункті пропуску, маючи значний обсяг валюти. Треба замовити виписки, квитанції та довідки для підтвердження факту законного походження фінансів.

Безпосередньо тип валюти значення не має — українцям дозволено транспортувати купюри гривні, долара, євро тощо. Всю готівку і вартість банківських металів перерахують у євро за офіційним курсом, дійсним на день перетину кордону.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть отримувати німецьку пенсію у 2026 році. Для цього потрібно накопичити щонайменше 5 років стажу і досягти пенсійного віку. Проте не варто розраховувати на значну суму фінансового забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, як українцям підтвердити фінансовий стан на польському кордоні. Закон вимагає пред'явлення мінімальної суми в розмірі 300 злотих, якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів включно. Підійде не лише готівка, але й банківські виписки про баланс на рахунку.