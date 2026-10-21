Пункт пропуску біля кордону Польщі. Фото: Google Maps

Іноземці повинні підтверджувати власну платоспроможність на кордоні, інакше можуть стикнутися з проблемами під час проходження контролю. Українцям у Європі чудово знайомі ці вимоги, бо виїзд у Польщу, наприклад, не відбудеться в разі відсутності мінімальної суми готівки. Ми розібралися, як правильно підтвердити наявність коштів на весь період запланованого перебування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

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Як підтвердити фінанси на кордоні

Зазвичай прикордонники вимагають показати готівку в мінімально допустимому обсязі — цього вистачить для підтвердження власної платоспроможності. Однак мандрівники рідко беруть у дорогу саме паперові купюри: часто вони залишають в гаманці невелику суму для базових витрат, а левову частку бюджету тримають на банківських рахунках.

Для в’їзду в Польщу не обов’язково показувати саме готівку. Альтернативним варіантом стане офіційна виписка про баланс на карті — необхідно замовити документ у своєму банку не раніше ніж на місяць до подорожі. Його можна роздрукувати чи зберегти на смартфоні з QR-кодом для перевірки справжності.

Важливо уточнити, що іноземцям не допоможе просто відкрити банківський застосунок на мобільному телефоні та показати суму на екрані. Процедура вимагає офіційного підтвердження наявності фінансів на весь період запланованого перебування.

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Мінімальна сума на кордоні Польщі

Станом на кінець жовтня 2026 року українці повинні накопичити такі мінімальні суми для успішного перетину польського кордону:

300 злотих (3 500 грн) — якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів;

75 злотих (900 грн) на кожен день — якщо поїздка триватиме більше чотирьох днів.

Зауважимо, у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA) запропонували суттєво підвищити ліміти. Ініціатори змін переконані, що настав час затвердити більші суми, оскільки їх не переглядали з 2016 року. А відтоді ціни на товари/послуги в Польщі значно виросли.

Якщо законопроєкт ухвалять, доведеться накопичувати на поїздку до чотирьох днів включно суму в розмірі 1 000 злотих (11 600 грн). А фінансовий поріг на кожен день запланованого перебування становитиме 300 злотих.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки грошей потрібно мати на кордоні Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови у 2026 році. Закони сусідніх країн вимагають від іноземців підтверджувати платоспроможність. Потрібно накопичити достатньо готівки, аби проїхати далі.

Також Новини.LIVE розповідали, які держави варто розглянути українцям для переїзду. Обираючи місце постійного проживання, необхідно враховувати різні фактори. Йдеться про рівень добробуту, соціальну підтримку, можливості працевлаштування, вимоги для знання мови тощо.