Пункт пропуска на границе с Польшей. Фото: Google Maps

Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность на границе, иначе могут столкнуться с проблемами при прохождении контроля. Украинцам в Европе хорошо знакомы эти требования, ведь выезд в Польшу, например, невозможен при отсутствии минимальной суммы наличных. Мы разобрались, как правильно подтвердить средства на весь период запланированного пребывания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Как подтвердить наличие денег на границе

Обычно пограничники требуют предъявить наличные в минимально допустимом объеме — этого достаточно для подтверждения платежеспособности. Однако путешественники редко берут с собой в дорогу именно бумажные купюры: часто они оставляют в кошельке небольшую сумму на основные расходы, а львиную долю бюджета держат на банковских счетах.

Для въезда в Польшу не обязательно предъявлять именно наличные. Альтернативным вариантом станет официальная выписка о балансе на карте — необходимо заказать документ в своем банке не ранее чем за месяц до поездки. Его можно распечатать или сохранить на смартфоне с QR-кодом для проверки подлинности.

Важно уточнить, что иностранцам не поможет просто открыть банковское приложение на мобильном телефоне и показать сумму на экране. Процедура требует официального подтверждения наличия средств на весь период запланированного пребывания.

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Минимальная сумма на границе с Польшей

По состоянию на конец октября 2026 года украинцы должны накопить такие минимальные суммы для успешного пересечения польской границы:

300 злотых (3 500 грн) — если поездка продлится не более четырех дней;

75 злотых (900 грн) на каждый день — если поездка продлится более четырех дней.

Отметим, что в Министерстве внутренних дел и администрации Польши (MSWiA) предложили существенно повысить лимиты. Инициаторы изменений убеждены, что пришло время утвердить более высокие суммы, поскольку они не пересматривались с 2016 года. А с тех пор цены на товары и услуги в Польше значительно выросли.

Если законопроект примут, придется копить на поездку продолжительностью до четырех дней включительно сумму в размере 1 000 злотых (11 600 грн). А финансовый порог на каждый день запланированного пребывания составит 300 злотых.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько денег нужно иметь на границе Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы в 2026 году. Законы соседних стран требуют от иностранцев подтверждать платежеспособность. Необходимо накопить достаточно наличных, чтобы проехать дальше.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие страны стоит рассмотреть украинцам для переезда. Выбирая место постоянного проживания, необходимо учитывать различные факторы. Речь идет об уровне благосостояния, социальной поддержке, возможностях трудоустройства, требованиях к знанию языка и пр.