Пограничный пункт пропуска. Фото: УНІАН

Украинцы, планирующие выезд за границу в 2026 году, должны учесть правила, касающиеся подтверждения своей платежеспособности. Требования соседних государств различаются, однако включают проверку финансовых возможностей туристов. Другими словами, необходимо накопить минимально допустимую сумму для успешного прохождения контроля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую сумму нужно иметь при себе на границе Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы в 2026 году.

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Минимальная сумма для выезда за границу

Проверка платежеспособности — это стандартная процедура, которая предусматривает предоставление в пункте пропуска доказательств того, что имеющихся наличных хватит на весь период запланированного пребывания. Суммы различаются в зависимости от страны, поэтому необходимо ознакомиться с актуальными правилами при подготовке к выезду.

Польша. Иностранцы должны иметь при себе 300 злотых (3 500 грн) для поездки продолжительностью не более четырех календарных дней или 75 злотых (900 грн) на каждый день пребывания, если поездка продлится более четырех дней. Словакия. Ориентир довольно простой — 56 евро (2 800 грн) на каждый день запланированного пребывания, без привязки к общей продолжительности. Венгрия. Минимальная сумма составляет 40 евро (2 000 грн) в день, согласно обновленным в 2026 году требованиям. Румыния. Необходимо иметь не менее 500 евро (ориентировочно 25 000 грн) для поездки до 10 календарных дней. Если продолжительность больше, лимит составляет 50 евро (2 500 грн) на каждый день. Молдова. Базовые требования для путешественников — 30 евро (1 500 грн) на каждый день, но не менее 300 евро (15 000 грн). То есть сумма увеличивается, начиная с 11-го дня поездки.

Лимиты в Польше хотят повысить

Ранее мы сообщали, что Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA) подготовило законопроект о повышении минимальных сумм, необходимых для подтверждения платежеспособности на границе.

Если документ будет принят, то вместо 300 злотых для поездки до четырех дней иностранцам нужно будет иметь 1000 злотых (11 600 грн), а для более длительных поездок — 300 злотых на каждый день. Также планируют изменить правила для студентов и ученых: вместо 1 270 злотых (почти 15 000 грн) придется накопить 2 020 злотых (23 500 грн).

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В ведомстве подчеркнули, что действующие лимиты не менялись с 2016 года, хотя с тех пор цены на товары и услуги в Польше существенно выросли. Именно поэтому необходимо повысить базовые суммы наличных, поскольку сейчас они "оторваны от реальности".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам унаследовать имущество, проживая за границей. Существует два варианта: оформление заявления через консульство или иностранного нотариуса. После этого документ необходимо отправить по почте в Украину до истечения стандартного шестимесячного срока.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы массово покидают некоторые европейские страны. Германия остается лидером по количеству беженцев, а второе место по-прежнему занимает Польша, хотя в последние месяцы число наших граждан там сократилось. Третье место принадлежит Чехии — 9% от общего числа.