Как ребенку пересечь украинскую границу: какие документы проверят пограничники

Группа людей пересекает границу. Фото: УНИАН

Во время военного положения для выезда детей из Украины действуют упрощенные правила. В некоторых случаях ребенок может пересекать границу без нотариально заверенного согласия второго родителя. Однако все зависит от того, кто именно его сопровождает. При этом пограничники проверяют документы ребенка и могут провести дополнительную проверку, если возникнут сомнения в подлинности документа.

Сайт Новини.LIVE выяснил, при каких условиях разрешение одного из родителей не требуется.

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Когда нотариальное согласие не требуется

Если ребенок в возрасте до 16 лет выезжает за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, нотариальное согласие второго родителя не требуется.

То же правило действует, если ребенка сопровождают:

бабушка или дедушка;

брат или сестра;

мачеха;

отчим.

В этих случаях нотариальное согласие второго родителя также не требуется.

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Если ребенок едет не с родственниками

Другие правила действуют, когда ребенок путешествует в сопровождении человека, не являющегося его родственником. Тогда необходимо письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки. Также может быть нотариально заверенное согласие обоих родителей.

Какие документы проверят на границе

При прохождении пограничного контроля должностные лица Государственной пограничной службы могут проверить документы ребенка.

Среди них:

заграничный паспорт;

внутренний паспорт — если он имеется;

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

Пропустят ли с ламинированным свидетельством

Сам факт ламинирования свидетельства о рождении не является основанием для отказа ребенку в пересечении государственной границы. В то же время, если у пограничников возникнут сомнения относительно подлинности документа, они имеют право инициировать дополнительную проверку. Ламинированное свидетельство само по себе не означает, что ребенка не пропустят через границу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит загранпаспорт в октябре. Документ выдается сроком на 10 лет, а детям с рождения — на четыре года. Чтобы его получить, украинцам нужно обратиться в территориальный орган ГМС, центр предоставления административных услуг, центр обслуживания ГП "Документ" или консульское учреждение Украины за рубежом.

Также Новини.LIVE сообщали, за что с родителей могут взыскать штрафы. Одними из главных причин являются: ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания. Могут быть наложены как предупреждения в виде денежных санкций, так и контролирующий орган может лишить родителей родительских прав.