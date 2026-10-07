Загранпаспорт в октябре: сколько украинцам придется заплатить за документ

Электронный заграничный паспорт. Фото: УНИАН

В любой период жизни украинцам может понадобиться паспорт для выезда за границу. Без этого документа невозможно пройти проверку в пункте пропуска. После 24 февраля 2022 года наших граждан выпускали из Украины на основании внутреннего удостоверения личности и свидетельства о рождении. Однако по состоянию на 2026 год даже лицам, ищущим временную защиту, требуется заграничный паспорт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу.

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Сколько стоит заграничный паспорт

Чтобы получить документ, необходимо уплатить административный сбор. В 2026 году стоимость бланков обновили, поэтому расходы на услугу увеличились. В октябре цены варьируются в зависимости от срочности выдачи паспорта для выезда за границу и находятся на таком уровне:

1 147 грн — за оформление в течение 20 рабочих дней;

1 787 грн — в случае срочного оформления в течение семи рабочих дней;

1 787 грн — если документ необходимо оформить за три рабочих дня в случаях, определенных законодательством.

Заграничный паспорт выдается сроком на 10 лет, а детям с рождения — на четыре года. Гражданам Украины запрещено иметь более двух действующих документов для выезда за границу одновременно.

"Заявление на оформление паспорта лицу, не достигшему 14-летнего возраста, подается одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лично", — уточнили в Государственной миграционной службе.

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Как получить загранпаспорт

Украинцам необходимо обратиться в территориальный орган ГМС, центр предоставления административных услуг, центр обслуживания ГП "Документ" или консульское учреждение Украины за рубежом. Процедура требует сканирования отпечатков указательных пальцев рук лиц с 12 лет.

Пакет документов, необходимых для оформления загранпаспорта, включает:

заявление-анкету;

удостоверение личности;

свидетельство о рождении;

квитанцию об уплате административного сбора;

паспорт для выезда за границу, выданный ранее (при наличии).

В предоставлении услуги могут отказать лицам, которые не являются гражданами Украины, уже имеют действующий заграничный паспорт, предоставили персональную информацию не в полном объеме или данные оказались недостоверными, а также в случае отсутствия полномочий на получение соответствующего документа.

Обычный срок рассмотрения заявления — 20 рабочих дней с даты подачи заявления, за исключением случаев оформления срочного паспорта.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит паспорт Германии в сентябре 2026 года. Административный сбор составляет 70 евро для лиц от 24 лет и 37,50 евро — для граждан младшего возраста. За временный документ необходимо заплатить 26 евро независимо от возраста.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может пересекать государственную границу без паспорта. Такой привилегией обладает сын королевы Елизаветы II — нынешний король Великобритании Чарльз III. Ему разрешено путешествовать без заграничного паспорта.