Закордонний паспорт у жовтні: скільки українці повинні заплатити за документ

Електронний закордонний паспорт. Фото: УНІАН

В будь-який період життя українцям може знадобитися паспорт для виїзду за кордон. Без цього документа неможливо пройти перевірку в пункті пропуску. Після 24 лютого 2022 року наших громадян випускали з України на підставі внутрішнього посвідчення особи і свідоцтва про народження. Однак станом на 2026 рік навіть прохачам тимчасового захисту потрібен закордонний паспорт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну міграційну службу.

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Скільки коштує закордонний паспорт

Щоб отримати документ, необхідно заплатити адміністративний збір. У 2026 році вартість бланків оновили, тому витрати на послугу збільшилися. У жовтні ціни варіюються залежно від терміновості видачі паспорта для виїзду за кордон і перебувають на такому рівні:

1 147 грн — за оформлення протягом 20 робочих днів;

1 787 грн — у разі термінового оформлення протягом семи робочих днів;

1 787 грн — якщо документ потрібно оформити за три робочі дні у випадках, визначених законодавством.

Закордонний паспорт видають строком на 10 років, а дітям від народження — на чотири роки. Громадянам України заборонено мати більше двох діючих документів для виїзду за кордон одночасно.

"Заява для оформлення паспорта особі, яка не досягла 14-річного віку, подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особисто", — уточнили в Державній міграційній службі.

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Як отримати закордонний паспорт

Українцям потрібно звернутися до територіального органу ДМС, центру надання адміністративних послуг, центру обслуговування ДП "Документ" або консульської установи України за кордоном. Процедура вимагає сканування відбитків вказівних пальців рук осіб із 12 років.

Пакет документів, необхідних для оформлення закордонного паспорта, включає:

заяву-анкету;

посвідчення особи;

свідоцтво про народження;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

паспорт для виїзду за кордон, виданий раніше (за наявності).

Відмовити у наданні послуги можуть особам, які не є громадянами України, вже мають чинний закордонний паспорт, надали персональну інформацію не в повному обсязі або дані виявилися неправдивими, а також у разі відсутності повноважень на отримання відповідного документу.

Традиційний період розгляду заяви — 20 робочих днів із дати оформлення звернення, окрім випадків замовлення термінового паспорта.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує паспорт Німеччини у вересні 2026 року. Адміністративний збір становить 70 євро для осіб від 24 роки і 37,50 євро — для молодших громадян. За тимчасовий документ необхідно заплатити 26 євро незалежно від віку.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може перетинати державний кордон без паспорта. Такий привілей має син королеви Єлизавети II — нинішній король Великої Британії Чарльз III. Йому дозволено здійснювати подорожі без закордонного паспорта.