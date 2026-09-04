Подорожі без паспорта: три особи у світі, яким не потрібні документи

КПП "Краковець". Фото: УНІАН

Для перетину державних кордонів майже всім у світі потрібен дійсний закордонний паспорт. Проте із цього жорсткого міжнародного правила є виняток, який стосується лише трьох осіб на всій планеті. У той час як мільйони людей роками чекають у чергах на візи та проходять суворі прикордонні перевірки, лише для них паспорт — це зайвий папірець. Вони перетинають будь-які кордони без жодних документів та оглядів, і це не порушення закону, а вищий міжнародний привілей.

Сайт Новини.LIVE дізнавався хто саме ці особи та чому для них діють такі привілеї.

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Чим особливий британський монарх

Після смерті королеви Елізабет II привілей перетинати кордон без паспорта перейшов до її сина — британського короля Чарльза III. На офіційному порталі королівської родини зазначається, що під час закордонних візитів главі держави не потрібен британський паспорт. Адже саме від його імені видаються всі офіційні документи громадян.

Як зазначає польське видання, замість звичайного закордонного паспорта для поїздок Чарльза III оформлюють спеціальний документ. У ньому міститься офіційне прохання до іноземних органів влади сприяти безперешкодному проїзду монарха. Також просять надати йому повний захист і необхідну допомогу. Водночас усі інші члени британської королівської родини зобов'язані мати стандартні паспорти.

Імператорське подружжя Японії та позиція дипломатів

Окрім британського короля, аналогічним статусом володіють імператор Японії Нарухіто та його дружина — імператриця Масако. Згідно з документами Міністерства закордонних справ Японії, видача паспорта монархам вважається "вкрай недоречною".

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Японські дипломати наголошують:

вимоги до монархів проходити стандартні процедури в'їзду нарівні зі звичайними громадянами є неприпустимими;

замість паспортів під час поїздок використовується спеціальний документ;

МЗС Японії зобов'язане заздалегідь сповіщати країну призначення про запланований візит імператора.

Решта членів японської імператорської родини цим винятком не користуються та під час закордонних поїздок послуговуються звичайними дипломатичними паспортами.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про ініціативу окремих громадян щодо спрощення процедури відмови від українського громадянства. Відповідну петицію було зареєстровано на сайті Кабінету Міністрів України. Автори закликають уряд ініціювати зміни до законодавства та врегулювати порядок виходу з громадянства для повнолітніх громадян України, які постійно мешкають за кордоном та вже здобули громадянство іншої країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує процедура оформлення польського паспорта та хто за неї може не платити. За оформлення місцевого паспорта необхідно платити адміністративний збір, розмір якого відрізняється залежно від категорії громадян. Суму сплачують усі дорослі особи віком до 70 років, які не мають права на знижку.