Путешествия без паспорта: три человека в мире, которым не нужны документы

КПП "Краковец". Фото: УНИАН

Для пересечения государственных границ почти всем в мире требуется действующий загранпаспорт. Однако из этого строгого международного правила есть исключение, которое касается лишь трех человек на всей планете. В то время как миллионы людей годами стоят в очередях за визами и проходят строгие пограничные проверки, только для них паспорт — это лишний бумаженок. Они пересекают любые границы без каких-либо документов и досмотров, и это не нарушение закона, а высшая международная привилегия.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто именно эти люди и почему для них действуют такие привилегии.

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Чем особенен британский монарх

После смерти королевы Елизаветы II привилегия пересекать границу без паспорта перешла к ее сыну — британскому королю Чарльзу III. На официальном портале королевской семьи отмечается, что во время зарубежных визитов главе государства не нужен британский паспорт. Ведь именно от его имени выдаются все официальные документы граждан.

Как отмечает польское издание, вместо обычного заграничного паспорта для поездок Чарльзу III оформляют специальный документ. В нем содержится официальная просьба к иностранным властям содействовать беспрепятственному проезду монарха. Также просят предоставить ему полную защиту и необходимую помощь. В то же время все остальные члены британской королевской семьи обязаны иметь стандартные паспорта.

Императорская чета Японии и позиция дипломатов

Помимо британского короля, аналогичным статусом обладают император Японии Нарухито и его супруга — императрица Масако. Согласно документам Министерства иностранных дел Японии, выдача паспорта монархам считается "крайне неуместной".

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Японские дипломаты подчеркивают:

требования к монархам проходить стандартные процедуры въезда наравне с обычными гражданами являются недопустимыми;

вместо паспортов во время поездок используется специальный документ;

МИД Японии обязан заранее уведомлять страну назначения о запланированном визите императора.

Остальные члены японской императорской семьи этим исключением не пользуются и во время зарубежных поездок используют обычные дипломатические паспорта.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об инициативе отдельных граждан по упрощению процедуры отказа от украинского гражданства. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины. Авторы призывают правительство инициировать изменения в законодательство и урегулировать порядок выхода из гражданства для совершеннолетних граждан Украины, постоянно проживающих за рубежом и уже получивших гражданство другой страны.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит процедура оформления польского паспорта и кто может не платить за нее. За оформление местного паспорта необходимо уплатить административный сбор, размер которого зависит от категории граждан. Сумму уплачивают все взрослые лица в возрасте до 70 лет, не имеющие права на скидку.