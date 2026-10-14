Як дитині перетнути український кордон: які документи перевірять прикордонники

Група людей перетинає кордон. Фото: УНІАН

Під час воєнного стану для виїзду дітей з України діють спрощені правила. У деяких випадках дитина може перетинати кордон без нотаріальної згоди другого з батьків. Однак усе залежить від того, хто саме її супроводжує. Водночас прикордонники перевіряють документи дитини та можуть провести додаткову перевірку, якщо виникнуть сумніви щодо справжності документа.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, за яких умов дозвіл одного з батьків не потрібен.

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Коли нотаріальна згода не потрібна

Якщо дитина віком до 16 років виїжджає за межі України у супроводі одного з батьків, нотаріальна згода другого з батьків не вимагається.

Таке саме правило діє, якщо дитину супроводжують:

бабуся або дідусь;

брат чи сестра;

мачуха;

вітчим.

У цих випадках нотаріальна згода другого з батьків також не потрібна.

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Якщо дитина їде не з родичами

Інші правила діють, коли дитина подорожує у супроводі людини, яка не є її родичем. Тоді необхідна письмова заява від одного з батьків, яку має завірити орган опіки. Також може бути нотаріальна згода обох батьків.

Які документи перевірять на кордоні

Під час проходження прикордонного контролю посадові особи Державної прикордонної служби можуть перевірити документи дитини.

Серед них:

закордонний паспорт;

внутрішній паспорт — якщо він є;

свідоцтво про народження;

документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Чи пропустять із заламінованим свідоцтвом

Сам факт ламінування свідоцтва про народження не є підставою для відмови дитині у перетині державного кордону. Водночас якщо у прикордонників виникнуть сумніви щодо справжності документа, вони мають право ініціювати додаткову перевірку. Заламіноване свідоцтво саме по собі не означає, що дитину не пропустять через кордон.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує закордонний паспорт у жовтні. Документ видають строком на 10 років, а дітям від народження — на чотири роки. Щоб його отримати, українцям потрібно звернутися до територіального органу ДМС, центру надання адміністративних послуг, центру обслуговування ДП "Документ" або консульської установи України за кордоном.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що з батьків можуть стягнути штрафи. Одними з головних причин: неналежний догляд, ухилення від обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання. Можна отримати як і попередження у вигляді грошових санкцій, так і контролюючий орган може позбавити батьківських прав.