Оформление наследства в 2026 году: что делать украинцам за границей

Не обязательно возвращаться: как унаследовать имущество из-за границы
Получить наследство в Украине можно, даже находясь за тысячи километров от дома. Для украинцев, выехавших за границу, личный визит к нотариусу является достаточно проблемным. Но оформить документы можно и удаленно. Главное — своевременно заявить о своих правах на наследство, ведь время на это ограничено.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Как принять наследство, находясь за границей
Если наследник не проживал вместе с умершим, ему необходимо подать заявление о принятии наследства. На это отводится шесть месяцев со дня смерти наследодателя.
Для украинцев за рубежом есть два варианта оформления заявления:
- Через украинское консульство. Там можно заверить свою подпись на заявлении.
- Через иностранного нотариуса. В таком случае, в зависимости от страны, может потребоваться апостиль или легализация документа, а также перевод на украинский язык.
После оформления заявление отправляют по почте нотариусу в Украине. Если письмо отправлено до истечения шестимесячного срока, заявление будет считаться поданным своевременно, даже если нотариус получит его позже. Поэтому квитанцию об отправке и номер для отслеживания письма лучше сохранить.
Обратите внимание, что подавать заявление о принятии наследства через представителя по доверенности нельзя. Это наследник должен сделать лично.
К какому нотариусу обращаться
Обычно наследственное дело открывают по последнему месту жительства умершего. Если оно неизвестно, учитывают местонахождение недвижимости или другого имущества. Для оформления наследства на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий разрешается обращаться к нотариусам на подконтрольной Украине территории.
Какие документы понадобятся для оформления
После получения заявления нотариус открывает наследственное дело или приобщает документ к уже открытому. Для дальнейшего оформления могут понадобиться:
- свидетельство о смерти;
- свидетельство о рождении, браке или другие документы, подтверждающие родство;
- завещание, если оно имеется;
- документы на квартиру, дом, землю или другое имущество;
- справка о последнем месте жительства умершего;
- паспорт и налоговый номер наследника.
Иногда нотариус запрашивает дополнительные документы.
На этом этапе наследник уже может оформить доверенность на лицо в Украине. Представитель сможет подавать необходимые документы и получить свидетельство о праве на наследство.
Что делать, если уже прошло полгода
По истечении шестимесячного срока и проверке документов нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство. Срок получения этого документа законом не ограничен, главное — вовремя принять наследство.
Если же человек пропустил срок подачи заявления, возможны два варианта:
- Получить письменное согласие наследников, которые уже приняли наследство, если такой способ подходит.
- Обратиться в суд с просьбой предоставить дополнительное время. Но суд должен признать причину пропуска уважительной, ведь пребывание за границей таковой не является.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как оформить наследство, если документы о родственных связях утеряны или содержат ошибки. В таком случае наследнику может понадобиться обратиться в суд, где родство подтверждают архивными справками, показаниями людей и другими доказательствами. После вступления решения в законную силу его можно подать нотариусу, чтобы продолжить оформление наследственных прав.
Также Новини.LIVE рассказывали, как отказаться от наследства в пользу родственника. Необходимо подать заявление нотариусу в течение шести месяцев. Возможность передать право другому лицу зависит от того, каким образом именно оно наследует имущество. Забрать свое заявление обратно можно в течение ограниченного срока.