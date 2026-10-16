Оформление наследства в 2026 году: что делать украинцам за границей

Женщина читает документы. Фото: Новини.LIVE

Получить наследство в Украине можно, даже находясь за тысячи километров от дома. Для украинцев, выехавших за границу, личный визит к нотариусу является достаточно проблемным. Но оформить документы можно и удаленно. Главное — своевременно заявить о своих правах на наследство, ведь время на это ограничено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как принять наследство, находясь за границей

Если наследник не проживал вместе с умершим, ему необходимо подать заявление о принятии наследства. На это отводится шесть месяцев со дня смерти наследодателя.

Для украинцев за рубежом есть два варианта оформления заявления:

Через украинское консульство. Там можно заверить свою подпись на заявлении. Через иностранного нотариуса. В таком случае, в зависимости от страны, может потребоваться апостиль или легализация документа, а также перевод на украинский язык.

После оформления заявление отправляют по почте нотариусу в Украине. Если письмо отправлено до истечения шестимесячного срока, заявление будет считаться поданным своевременно, даже если нотариус получит его позже. Поэтому квитанцию об отправке и номер для отслеживания письма лучше сохранить.

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Обратите внимание, что подавать заявление о принятии наследства через представителя по доверенности нельзя. Это наследник должен сделать лично.

К какому нотариусу обращаться

Обычно наследственное дело открывают по последнему месту жительства умершего. Если оно неизвестно, учитывают местонахождение недвижимости или другого имущества. Для оформления наследства на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий разрешается обращаться к нотариусам на подконтрольной Украине территории.

Какие документы понадобятся для оформления

После получения заявления нотариус открывает наследственное дело или приобщает документ к уже открытому. Для дальнейшего оформления могут понадобиться:

свидетельство о смерти;

свидетельство о рождении, браке или другие документы, подтверждающие родство;

завещание, если оно имеется;

документы на квартиру, дом, землю или другое имущество;

справка о последнем месте жительства умершего;

паспорт и налоговый номер наследника.

Иногда нотариус запрашивает дополнительные документы.

На этом этапе наследник уже может оформить доверенность на лицо в Украине. Представитель сможет подавать необходимые документы и получить свидетельство о праве на наследство.

Что делать, если уже прошло полгода

По истечении шестимесячного срока и проверке документов нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство. Срок получения этого документа законом не ограничен, главное — вовремя принять наследство.

Если же человек пропустил срок подачи заявления, возможны два варианта:

Получить письменное согласие наследников, которые уже приняли наследство, если такой способ подходит. Обратиться в суд с просьбой предоставить дополнительное время. Но суд должен признать причину пропуска уважительной, ведь пребывание за границей таковой не является.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как оформить наследство, если документы о родственных связях утеряны или содержат ошибки. В таком случае наследнику может понадобиться обратиться в суд, где родство подтверждают архивными справками, показаниями людей и другими доказательствами. После вступления решения в законную силу его можно подать нотариусу, чтобы продолжить оформление наследственных прав.

Также Новини.LIVE рассказывали, как отказаться от наследства в пользу родственника. Необходимо подать заявление нотариусу в течение шести месяцев. Возможность передать право другому лицу зависит от того, каким образом именно оно наследует имущество. Забрать свое заявление обратно можно в течение ограниченного срока.