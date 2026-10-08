Как подтвердить родственную связь при оформлении наследства: разъяснения юристов

Паспорта, деньги и документы на столе. Фото: Новини.LIVE

Оформление наследства в Украине может затрудниться, если наследнику необходимо подтвердить родственную связь с умершим, но соответствующих документов нет или в них есть ошибки. В такой ситуации нотариус не сможет оформить наследственные права без надлежащего подтверждения родства.

О том, как доказать родственную связь при наследовании, рассказали специалисты юридической компании "Приходько и Партнеры", передают Новини.LIVE.

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Что говорит закон

Порядок наследования в Украине регулируется Гражданским кодексом Украины, в частности главой 84. Родственные отношения имеют значение при определении очередности наследования по закону, которая устанавливается статьями 1261–1265 ГКУ.

К первой очереди наследников относятся дети наследодателя, тот из супругов, кто его пережил, и родители. Если наследников первой очереди нет, право на наследство при предусмотренных законом условиях переходит ко второй очереди — родным братьям и сестрам, бабушке и дедушке. Далее наследовать могут лица следующих очередей.

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В каждом случае наследнику необходимо подтвердить свою родственную связь с наследодателем соответствующими документами.

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Какие документы нужны для подтверждения родства

Самым простым способом подтвердить родственные отношения является представление нотариусу официальных документов, позволяющих установить степень родства.

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В зависимости от ситуации такими документами могут быть:

свидетельство о рождении — если необходимо подтвердить, что наследник является ребенком умершего;

свидетельство о браке — для подтверждения статуса мужа или жены;

свидетельства о рождении родителей или других родственников — если необходимо проследить несколько звеньев родства;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика наследника;

свидетельство о смерти наследодателя.

Однако иногда стандартного пакета документов бывает недостаточно. В таком случае родственную связь приходится подтверждать другими способами.

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Какие проблемы могут возникнуть

На практике наследники могут столкнуться с рядом обстоятельств, из-за которых документально подтвердить родство сразу не удается.

Среди них:

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Отсутствие актовых записей в государственных органах из-за потери или уничтожения архивов, в частности в результате войны, а также из-за того, что документы были оформлены еще в советское время. Различное написание имени, фамилии или отчества в документах. Такие расхождения особенно часто встречаются в старых документах или бумагах, оформленных за пределами Украины. Особенности семейных отношений, из-за которых фактические родственные связи не были должным образом отражены в документах. Длительное проживание родственников за границей, из-за чего часть документов могла быть утеряна или не сохранилась.

Если подтвердить родственную связь с помощью документов или восстановить необходимые записи невозможно, наследнику может понадобиться обращение в суд.

Установление родственной связи в суде

Когда официальных документов недостаточно для подтверждения родства, лицо может обратиться в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений. Такие дела рассматриваются в порядке отдельного производства в соответствии со статьей 315 Гражданского процессуального кодекса Украины.

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В заявлении необходимо указать, какую именно родственную связь необходимо установить и для чего это требуется. Если речь идет о наследстве, следует указать, что установление этого факта необходимо для реализации наследственных прав.

Также необходимо объяснить, почему подтвердить родство с помощью документов невозможно или почему соответствующие документы не могут быть восстановлены иным способом.

К заявлению могут прилагаться:

копии документов, которые удалось сохранить, в частности архивные справки, удостоверения, медицинские документы или личные дела;

показания свидетелей, которые могут подтвердить родственные связи;

фотографии, письма и другие материалы, свидетельствующие о семейных связях;

документы, в которых указаны общая фамилия, адрес проживания или другие сведения, помогающие установить родство;

документ об уплате судебного сбора.

Размер судебного сбора зависит от конкретной категории дела и действующих ставок, поэтому перед обращением в суд его сумму следует уточнить.

Важны ли свидетели в суде

При рассмотрении дела суд может учитывать показания людей, которые длительное время знали заявителя и наследодателя. Это могут быть родственники, соседи, друзья, коллеги или другие лица.

Свидетели могут рассказать о совместном проживании, семейных отношениях, ведении совместного хозяйства, участии в семейных событиях и других обстоятельствах, подтверждающих родственную связь.

В то же время одних только показаний не всегда достаточно. Суд оценивает их вместе с письменными и другими доказательствами. Если совокупность материалов позволяет достоверно установить необходимый юридический факт, суд может удовлетворить заявление.

Что делать после решения суда

Если суд установил факт родственных отношений, соответствующее решение после вступления им в законную силу может быть использовано для дальнейшего оформления наследства.

Наследник подает его нотариусу в качестве документа, подтверждающего установленную судом семейную связь. После этого процедура оформления наследственных прав может быть продолжена.

В то же время важно учитывать, что факт родственных отношений устанавливается судом для конкретной юридической цели, указанной в заявлении. Поэтому решение, принятое для оформления наследства, не означает автоматического подтверждения родства для других правоотношений.

В случае необходимости проведения другой юридической процедуры могут потребоваться отдельные правовые основания или новое обращение в суд.

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