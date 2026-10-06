Завещание может утратить силу: в каких случаях это происходит

Женщина заполняет бланк завещания. Фото: Новини.LIVE

Завещание определяет, кому после смерти владельца должно перейти его имущество, однако при определенных обстоятельствах оно может утратить юридическую силу. Это может произойти еще при жизни завещателя или уже после открытия наследства. В результате наследование по завещанию полностью или частично становится невозможным, а имущество может наследоваться по закону.

Адвокат Олег Лукьянчиков рассказал о 7 случаях, когда завещание может утратить силу, передают Новини.LIVE.

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Завещатель сам отменил документ

Человек, составивший завещание, имеет право в любой момент изменить его содержание или полностью отменить документ.

Для этого можно составить новое завещание или обратиться к нотариусу с заявлением об отмене предыдущего. При этом завещатель не обязан объяснять причины своего решения.

Новое завещание заменяет предыдущее

Отдельного аннулирования старого документа не требуется, если завещатель составил новое завещание.

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В таком случае предыдущее завещание теряет силу полностью или в той части, которая противоречит новому документу. То есть при оформлении наследства будет учитываться последняя воля завещателя в пределах, определенных законодательством.

Завещание может быть признано недействительным в судебном порядке

Еще одно основание для утраты силы — судебное признание завещания недействительным.

В частности, это возможно, если документ составляло лицо, не обладавшее необходимой гражданской дееспособностью, или если будет доказано, что завещатель действовал под влиянием обмана, насилия, принуждения или угроз.

Основанием также могут стать нарушения установленной законом формы или процедуры составления и удостоверения завещания.

Имущества, указанного в завещании, больше нет

Завещание распространяется на имущество, принадлежащее завещателю. Если при жизни человек продал, подарил или иным образом отчудил имущество, указанное в документе, после его смерти оно уже не может перейти наследнику по данному завещанию.

В такой ситуации завещание теряет силу в соответствующей части, поскольку конкретное имущество больше не входит в состав наследства.

Наследник умер раньше завещателя

Если указанный в завещании наследник умер до смерти завещателя или одновременно с ним, он не может принять наследство. В таком случае соответствующая часть завещания может утратить силу.

Дальнейший порядок наследования зависит от содержания документа, наличия других наследников и возможности применения права представительства.

Наследник отказался от наследства

Завещанное имущество также может остаться без наследника, если лицо, в пользу которого составлено завещание, официально отказалось от принятия наследства.

Тогда соответствующая часть завещания не реализуется. В зависимости от обстоятельств к наследованию могут быть привлечены другие наследники или применяться правила наследования по закону.

Наследника могут лишить права на наследование

Отдельно закон предусматривает случаи, когда наследника могут лишить права на наследование как недостойного.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда человек совершил умышленное уголовное преступление против жизни завещателя или другого потенциального наследника, если это стало основанием для лишения права на наследование.

Такое лишение права наследования — как по закону, так и по завещанию — осуществляется исключительно по решению суда. После этого соответствующая часть завещания не реализуется.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право отказаться от наследства. Это касается как лиц, указанных в завещании, так и тех, кто наследует имущество по закону. Однако для оформления отказа необходимо соблюсти установленную процедуру.

Также Новини.LIVE писали, что изменяет совместное завещание супругов. Его могут составить муж и жена в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. При этом речь идет только о людях, состоящих в официальном браке.