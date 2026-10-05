Наследство в Украине: можно ли оформить отказ в пользу родственника

Женщина подписывает завещание. Фото: Новини.LIVE

В Украине наследники могут отказаться от имущества, принадлежащего им по завещанию или по закону, в частности в пользу другого наследника. Для этого необходимо подать соответствующее заявление нотариусу и соблюсти установленные сроки. В целом на принятие решения отводится шесть месяцев. При этом отказ имеет юридические последствия, поэтому перед его оформлением следует учесть все требования законодательства.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право отказаться от наследства

В Украине каждый наследник может принять наследство или отказаться от него. Это право распространяется как на лиц, указанных в завещании, так и на тех, кто наследует имущество по закону.

Однако для оформления отказа необходимо соблюсти установленную процедуру. В частности, важно правильно составить заявление, подать его в установленный срок и учесть правила в отношении лиц, в пользу которых разрешено отказаться от наследства.

Как оформить отказ от наследства

Чтобы отказаться от наследства, необходимо подать соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства. Документ составляется в письменной форме.

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Заявление наследник подает лично. Оформление такого документа представителем по доверенности не допускается.

Как можно подать заявление нотариусу

Законодательство предусматривает несколько способов подачи заявления об отказе от наследства:

Лично. Наследник обращается к нотариусу и подает заявление. В таком случае отдельно удостоверять подлинность подписи не требуется. По почте. Документ отправляется нотариусу, но подпись заявителя должна быть нотариально заверена. В электронной форме. Заявление можно отправить с использованием квалифицированной электронной подписи или соответствующей усовершенствованной электронной подписи.

Если обращение поступило в электронном виде, нотариус открывает наследственное дело и уведомляет заявителя о необходимости надлежащим образом оформить и отправить заявление по почте или лично явиться в нотариальную контору.

Сколько времени есть на отказ от наследства

Отказаться от наследства можно только в течение срока, установленного для его принятия. По общему правилу, в соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, он составляет шесть месяцев с момента открытия наследства.

В то же время для лиц, право на наследование которых возникло вследствие непринятия наследства или отказа от него другими наследниками, предусмотрен отдельный срок — три месяца с момента возникновения такого права.

Если оставшаяся часть этого срока составляет менее трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Можно ли отказаться от наследства в пользу родственника

Закон разрешает отказаться от наследства в пользу другого лица, однако возможность такого решения зависит от оснований наследования.

Наследник по завещанию может отказаться от причитающегося ему наследства в пользу другого наследника, указанного в этом завещании.

Если имущество наследуется по закону, отказаться можно в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди, к которой он принадлежит.

Отдельное правило действует в том случае, когда завещатель назначил другого наследника на случай, если основной не сможет или не захочет принять наследство.

В такой ситуации наследник по завещанию может отказаться от наследства только в пользу назначенного лица.

Таким образом, отказ в пользу родственника возможен не во всех случаях. Перед подачей заявления необходимо выяснить, имеет ли этот человек право быть наследником в данной ситуации.

Можно ли отказаться только от части наследства

Отказ от наследства должен быть безусловным и безоговорочным. Это означает, что наследник не может устанавливать дополнительные требования или выдвигать условия, при которых он соглашается отказаться от имущества.

Также закон не позволяет отказаться только от части наследства. Если лицо принимает наследство, оно не может выборочно оставить себе одно имущество, а от другого отказаться в пределах того же наследства.

В то же время наследник имеет право отозвать заявление об отказе, но сделать это можно только в пределах срока, установленного для принятия наследства.

Что нужно учесть перед отказом

Перед оформлением отказа следует оценить его правовые последствия и проверить, кому именно закон позволяет передать право на наследование.

Важно также не пропустить установленный срок, поскольку по истечении этого срока изменить решение, как правило, уже невозможно.

Если ситуация касается нескольких наследников, завещания или назначения наследника, целесообразно заранее проконсультироваться с нотариусом, чтобы правильно оформить документы и избежать юридических ошибок.

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