Кто может оспорить завещание: важные правила для наследников в 2026 году

Наследников могут лишить имущества: когда завещание признают незаконным
Завещание позволяет человеку заранее определить, кому после его смерти достанется наследство. Но при определенных обстоятельствах такой документ можно аннулировать. В некоторых случаях для этого требуется обращение в суд, а в других завещание считается недействительным из-за нарушения требований закона.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.
Когда суд не требуется
Закон различает ничтожные и оспариваемые завещания. Ничтожное завещание теряет силу из-за нарушения требований закона. Речь идет, в частности, о случаях, когда завещание:
- составлено лицом, не имевшим на это права;
- оформлено с нарушением требований к форме или удостоверению;
- составлено через представителя;
- заверено лицом, не имевшим соответствующих полномочий;
- составлено с нарушением других обязательных требований, установленных законом.
- заверено без обязательного присутствия свидетелей;
- касается секретного завещания, оформленного с нарушениями;
- касается имущества, которое уже охвачено действующим наследственным договором;
- заверено на временно оккупированной территории Украины.
Когда придется обращаться в суд
Оспариваемое завещание может быть признано недействительным по решению суда. Например, если будет доказано, что человек во время его составления:
- не осознавал значение своих действий или не мог ими руководить;
- действовал под влиянием обмана;
- подвергался физическому или психологическому давлению;
- составил завещание не по собственной воле.
Суд может признать завещание недействительным полностью или только в отдельной части.
Кто имеет право на обязательную долю
Даже если человек не указан в завещании, закон в определенных случаях гарантирует ему часть наследства. Право на обязательную долю имеют:
- малолетние и несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособная вдова или вдовец;
- нетрудоспособные родители.
Они имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.
Кто может оспорить завещание
Подать иск могут лица, чьи права и интересы нарушает завещание. Среди них — наследники по закону, наследники по другому завещанию, лица с правом на обязательную долю и люди, в пользу которых сделано завещательное распоряжение.
Обжалование завещания возможно после смерти завещателя, когда открывается наследство. Иск подается в суд по месту открытия наследства.
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Также Новини.LIVE рассказывали, как уменьшить старый долг за коммунальные услуги, который достался вместе с унаследованным жильем. Для основной задолженности действует трехлетний срок исковой давности, а для пени и штрафов — годовой. Чтобы суд применил эти сроки, наследнику необходимо заявить об исковой давности до вынесения решения.