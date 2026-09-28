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Главная Экономика Наследников могут лишить имущества: когда завещание признают незаконным

Наследников могут лишить имущества: когда завещание признают незаконным

Ua ru
28 сентября 2026 15:30
Кто может оспорить завещание: важные правила для наследников в 2026 году
Документы в руках. Фото: Magnific

Завещание позволяет человеку заранее определить, кому после его смерти достанется наследство. Но при определенных обстоятельствах такой документ можно аннулировать. В некоторых случаях для этого требуется обращение в суд, а в других завещание считается недействительным из-за нарушения требований закона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Когда суд не требуется

Закон различает ничтожные и оспариваемые завещания. Ничтожное завещание теряет силу из-за нарушения требований закона. Речь идет, в частности, о случаях, когда завещание:

  • составлено лицом, не имевшим на это права;
  • оформлено с нарушением требований к форме или удостоверению;
  • составлено через представителя;
  • заверено лицом, не имевшим соответствующих полномочий;
  • составлено с нарушением других обязательных требований, установленных законом.
  • заверено без обязательного присутствия свидетелей;
  • касается секретного завещания, оформленного с нарушениями;
  • касается имущества, которое уже охвачено действующим наследственным договором;
  • заверено на временно оккупированной территории Украины.

Когда придется обращаться в суд

Оспариваемое завещание может быть признано недействительным по решению суда. Например, если будет доказано, что человек во время его составления:

  • не осознавал значение своих действий или не мог ими руководить;
  • действовал под влиянием обмана;
  • подвергался физическому или психологическому давлению;
  • составил завещание не по собственной воле.

Суд может признать завещание недействительным полностью или только в отдельной части.

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Кто имеет право на обязательную долю

Даже если человек не указан в завещании, закон в определенных случаях гарантирует ему часть наследства. Право на обязательную долю имеют:

  • малолетние и несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова или вдовец;
  • нетрудоспособные родители.

Они имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.

Кто может оспорить завещание

Подать иск могут лица, чьи права и интересы нарушает завещание. Среди них — наследники по закону, наследники по другому завещанию, лица с правом на обязательную долю и люди, в пользу которых сделано завещательное распоряжение.

Обжалование завещания возможно после смерти завещателя, когда открывается наследство. Иск подается в суд по месту открытия наследства.

Ранее Новини.LIVE писали о том, можно ли получить наследство без официального брака. Право на наследование в четвертой очереди возникает, если пара проживала одной семьей не менее пяти лет и наследников предыдущих очередей нет или они не приняли наследство. В спорных случаях факт совместного проживания и ведения совместного быта доказывается в суде.

Также Новини.LIVE рассказывали, как уменьшить старый долг за коммунальные услуги, который достался вместе с унаследованным жильем. Для основной задолженности действует трехлетний срок исковой давности, а для пени и штрафов — годовой. Чтобы суд применил эти сроки, наследнику необходимо заявить об исковой давности до вынесения решения.

суд наследство имущество завещание Гражданский кодекс
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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