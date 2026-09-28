Кто может оспорить завещание: важные правила для наследников в 2026 году

Документы в руках. Фото: Magnific

Завещание позволяет человеку заранее определить, кому после его смерти достанется наследство. Но при определенных обстоятельствах такой документ можно аннулировать. В некоторых случаях для этого требуется обращение в суд, а в других завещание считается недействительным из-за нарушения требований закона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Когда суд не требуется

Закон различает ничтожные и оспариваемые завещания. Ничтожное завещание теряет силу из-за нарушения требований закона. Речь идет, в частности, о случаях, когда завещание:

составлено лицом, не имевшим на это права;

оформлено с нарушением требований к форме или удостоверению;

составлено через представителя;

заверено лицом, не имевшим соответствующих полномочий;

составлено с нарушением других обязательных требований, установленных законом.

заверено без обязательного присутствия свидетелей;

касается секретного завещания, оформленного с нарушениями;

касается имущества, которое уже охвачено действующим наследственным договором;

заверено на временно оккупированной территории Украины.

Когда придется обращаться в суд

Оспариваемое завещание может быть признано недействительным по решению суда. Например, если будет доказано, что человек во время его составления:

не осознавал значение своих действий или не мог ими руководить;

действовал под влиянием обмана;

подвергался физическому или психологическому давлению;

составил завещание не по собственной воле.

Суд может признать завещание недействительным полностью или только в отдельной части.

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Кто имеет право на обязательную долю

Даже если человек не указан в завещании, закон в определенных случаях гарантирует ему часть наследства. Право на обязательную долю имеют:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Они имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.

Кто может оспорить завещание

Подать иск могут лица, чьи права и интересы нарушает завещание. Среди них — наследники по закону, наследники по другому завещанию, лица с правом на обязательную долю и люди, в пользу которых сделано завещательное распоряжение.

Обжалование завещания возможно после смерти завещателя, когда открывается наследство. Иск подается в суд по месту открытия наследства.

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