Хто може оскаржити заповіт: важливі правила для спадкоємців у 2026 році

Документи в руках. Фото: Magnific

Заповіт дозволяє людині заздалегідь визначити, кому після її смерті дістанеться спадщина. Але за певних обставин такий документ можна скасувати. У деяких випадках для цього потрібен суд, а в інших заповіт вважається недійсним через порушення вимог закону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

Реклама

Коли суд не потрібен

Закон розрізняє нікчемні та оспорювані заповіти. Нікчемний заповіт втрачає чинність через порушення вимог закону. Йдеться, зокрема, про випадки, коли заповіт:

склала людина, яка не мала права цього робити;

оформлений із порушенням вимог до форми або посвідчення;

складений через представника;

посвідчений особою, яка не мала відповідних повноважень;

складений із порушенням інших обов'язкових вимог, установлених законом.

посвідчений без обов'язкової присутності свідків;

стосується секретного заповіту, оформленого з порушеннями;

стосується майна, яке вже охоплене чинним спадковим договором;

посвідчений на тимчасово окупованій території України.

Коли доведеться звертатися в суд

Оспорюваний заповіт може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Наприклад, якщо буде доведено, що людина під час його складання:

не усвідомлювала значення своїх дій або не могла ними керувати;

діяла під впливом обману;

зазнала фізичного чи психологічного тиску;

склала заповіт не з власної волі.

Суд може визнати заповіт недійсним повністю або лише в окремій частині.

Читайте також:

Хто має право на обов'язкову частку

Навіть якщо людину не вказали у заповіті, закон у певних випадках гарантує їй частину спадщини. Право на обов'язкову частку мають:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Вони мають право на половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом.

Хто може оскаржити заповіт

Подати позов можуть особи, чиї права та інтереси порушує заповіт. Серед них — спадкоємці за законом, спадкоємці за іншим заповітом, особи з правом на обов'язкову частку та люди, на користь яких зроблено заповідальне розпорядження.

Оскарження заповіту можливе після смерті заповідача, коли відкривається спадщина. Позов подають до суду за місцем відкриття спадщини.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна отримати спадщину без офіційного шлюбу. Право на спадкування у четвертій черзі виникає, якщо пара проживала однією сім’єю щонайменше п’ять років і спадкоємців попередніх черг немає або вони не прийняли спадщину. У спірних випадках факт спільного проживання та ведення побуту доводиться через суд.

Також Новини.LIVE розповідали, як зменшити старий борг за комуналку, що дістався разом із успадкованим житлом. Для основної заборгованості діє трирічний строк позовної давності, а для пені та штрафів — річний. Щоб суд застосував ці строки, спадкоємцю потрібно заявити про позовну давність до ухвалення рішення.