Відмова від спадщини у 2026 році: кому перейде майно спадкоємця

Нотаріус. Фото: Magnific

В Україні від спадщини можна відмовитися протягом шести місяців. Що станеться з майном після такої відмови, залежить від того, як людина мала успадковувати його — за заповітом чи за законом. Окремі правила діють і тоді, коли спадкоємець відмовляється на користь іншої людини. Відомо, кому дістанеться майно в кожній із таких ситуацій та чи можна передумати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Шестимісячний термін на відмову відраховують від дня відкриття спадщини, а в окремих випадках — від дня державної реєстрації смерті. Відмовитись можна від всієї спадщини одразу. Обрати окремі речі чи майно для відмови та залишити собі іншу частину спадщини закон не дозволяє.

Якщо спадкоємець був зазначений у заповіті

У такому разі його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом. Якщо їх кілька, вони отримують цю частку порівну.

Якщо на цього спадкоємця був покладений заповідальний відказ, відповідний обов’язок також переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну. Водночас відмова за заповітом залишає за людиною право успадковувати за законом. Якщо інших спадкоємців за заповітом немає, спадщину розподіляють за правилами спадкування за законом.

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Якщо людина успадкувала майно за законом

Тоді її частка переходить до інших спадкоємців тієї самої черги. Між ними її розподіляють порівну.

Якщо спадкоємців цієї черги немає, право на спадщину переходить до наступної черги. Загалом закон передбачає п’ять черг спадкоємців за законом.

Коли діють інші правила

Винятковими є випадки, коли спадкоємець відмовляється від спадщини на користь іншого спадкоємця або коли заповідач заздалегідь призначив запасного спадкоємця. Тобто заповідач може одразу визначити людину, яка отримає спадщину, якщо основний спадкоємець, наприклад, помре, пропустить строк прийняття спадщини, відмовиться від неї або втратить право на спадкування.

Якщо спадкоємців взагалі немає

Якщо спадкоємців, які можуть прийняти спадщину, немає, суд може визнати її відумерлою. Тоді майно переходить у власність територіальної громади.

Для нерухомості орієнтиром є місце її розташування. Якщо нерухомого майна у складі спадщини немає, враховують місце розташування основної частини рухомого майна.

Чи можна передумати

Спадкоємець може відкликати свою заяву про відмову від спадщини, але зробити це потрібно в межах шестимісячного строку, який відведений для прийняття спадщини.

Раніше Новини.LIVE писали, як подбати про домашнього улюбленця після смерті власника. Кіт чи собака не можуть бути спадкоємцями, але в заповіті можна передати майно людині та зобов’язати її доглядати за твариною. У документі можна передбачити кошти на корм, ліки й ветеринарну допомогу, а також чітко прописати умови утримання.

Також Новини.LIVE розповідали, як зменшити старий борг за комунальні послуги після отримання спадщини. Основний борг можуть стягнути за останні три роки, а пеню та штрафи — за один рік, якщо людина заявить про позовну давність. Водночас часткова оплата боргу або його реструктуризація може вплинути на перебіг цього строку.