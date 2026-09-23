Отказ от наследства в 2026 году: кому перейдет имущество наследника

Нотариус. Фото: Magnific

В Украине от наследства можно отказаться в течение шести месяцев. Что произойдет с имуществом после такого отказа, зависит от того, как человек должен был его унаследовать — по завещанию или по закону. Отдельные правила действуют и в том случае, когда наследник отказывается от наследства в пользу другого человека. Известно, кому достанется имущество в каждой из таких ситуаций и можно ли передумать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Шестимесячный срок для отказа отсчитывается со дня открытия наследства, а в отдельных случаях — со дня государственной регистрации смерти. Отказаться можно от всего наследства сразу. Выбирать отдельные вещи или имущество для отказа и оставлять себе остальную часть наследства закон не позволяет.

Если наследник был указан в завещании

В таком случае его доля переходит к другим наследникам по завещанию. Если их несколько, они получают эту долю поровну.

Если на этого наследника был возложен завещательный отказ, соответствующая обязанность также переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну. В то же время отказ по завещанию оставляет за человеком право наследовать по закону. Если других наследников по завещанию нет, наследство распределяется по правилам наследования по закону.

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Если человек унаследовал имущество по закону

Тогда его доля переходит к другим наследникам той же очереди. Между ними она распределяется поровну.

Если наследников этой очереди нет, право на наследство переходит к следующей очереди. Всего закон предусматривает пять очередей наследников по закону.

Когда действуют другие правила

Исключительными являются случаи, когда наследник отказывается от наследства в пользу другого наследника или когда завещатель заранее назначил запасного наследника. То есть завещатель может сразу определить человека, который получит наследство, если основной наследник, например, умрет, пропустит срок принятия наследства, откажется от него или утратит право на наследование.

Если наследников вообще нет

Если наследников, которые могут принять наследство, нет, суд может признать его отумершим. Тогда имущество переходит в собственность территориальной общины.

Для недвижимости ориентиром является место ее расположения. Если недвижимого имущества в составе наследства нет, учитывается местоположение основной части движимого имущества.

Можно ли передумать

Наследник может отозвать свое заявление об отказе от наследства, но сделать это нужно в пределах шестимесячного срока, отведенного для принятия наследства.

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