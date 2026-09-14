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Главная Экономика Коммунальные долги по наследству: какую сумму могут взыскать с наследника

Коммунальные долги по наследству: какую сумму могут взыскать с наследника

Ua ru
14 сентября 2026 19:15
Коммунальный долг перешел по наследству: как законно отказаться от его уплаты
Человек на фоне квитанции и денег. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что вместе с ключами от унаследованной квартиры новому владельцу достается старый долг за коммунальные услуги. Сумма иногда накапливается годами и может быть немалой. А сверх того коммунальщики могут начислить еще и пеню и штрафы. Но стоит знать, что часть такого долга можно оспорить в связи с истечением срока исковой давности.

Об этом рассказал адвокат Илья Колесник из юридической компании "Приходько и партнеры" для Telegraf, передает Новини.LIVE.

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Какие долги могут перейти вместе с жильем

Существует распространенное мнение, что долги за коммунальные услуги привязаны к конкретному человеку. Поэтому после его смерти они якобы должны исчезнуть. Но на самом деле задолженность за коммунальные услуги может перейти вместе с недвижимостью к новому владельцу.

Однако это не означает, что коммунальщики могут взыскать любую сумму. Здесь  решающее значение имеет исковая давность. Для  Для основного долга общий срок составляет три года. Для пени и штрафов действует сокращенный срок — один год.

Коммунальные службы могут начислить пеню за старый долг, но через суд взыскать ее удастся только в пределах срока, предусмотренного законом, если должник заявит о применении исковой давности.

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Почему коммунальные службы все чаще обращаются в суд

Во время военного положения течение сроков исковой давности было приостановлено. Ситуация изменилась после вступления в силу 4 сентября 2025 года Закона № 4434-IX, который возобновил течение срока исковой давности. Поэтому коммунальные предприятия пытаются взыскать задолженность, пока не истекли сроки, в течение которых это еще можно сделать.

Как уменьшить старый долг через суд

Самостоятельно подавать иск с требованием списать долг адвокат не советует. Исковая давность — это способ защититься, когда поставщик сам обратился в суд. 

Сначала следует дождаться иска или заявления о выдаче судебного приказа. После этого необходимо подать письменное заявление о применении исковой давности в соответствии со статьей 267 Гражданского кодекса Украины. Сделать это нужно до вынесения решения судом первой инстанции.

Если человек получил судебный приказ, времени на реакцию еще меньше. На подачу заявления о его отмене отводится 15 дней. Если пропустить этот срок, приказ вступит в законную силу, и защитить свои права будет сложнее.

Какую часть долга могут взыскать

Если суд применит исковую давность, основной долг взыщут за три года, а пеню и штрафы — за один год. Именно такие сроки устанавливает Гражданский кодекс Украины.

От какой ошибки предостерегает адвокат

Человек может самостоятельно прервать течение исковой давности, если совершит действие, свидетельствующее о признании долга. В частности, проблемы могут возникнуть после частичной оплаты старой задолженности или подписания соглашения о ее реструктуризации.

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Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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