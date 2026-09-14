Комунальний борг перейшов у спадок: як законно відмовитися від сплати

Людина на фоні платіжки і грошей. Фото: Новини.LIVE

Буває, що разом з ключами від успадкованої квартири новому власнику дістається старий борг за комунальні послуги. Сума іноді накопичується роками і може бути чималою. А зверху комунальники можуть нарахувати ще й пеню та штрафи. Але варто знати, що частину такого боргу можна оскаржити через сплив позовної давності.

Про це розповів адвокат Ілля Колесник із юридичної компанії "Приходько та партнери" для Telegraf, передає Новини.LIVE.

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Які борги можуть перейти разом із житлом

Є поширена думка, що борги за комунальні послуги прив'язані до конкретної людини. Тому після її смерті вони нібито мають зникнути. Але насправді заборгованість за комунальні послуги може перейти разом із нерухомістю до нового власника.

Однак це не означає, що комунальники можуть стягнути будь-яку суму. Тут в ажливе значення має позовна давність. Для основного боргу загальний строк становить три роки. Для пені та штрафів діє скорочений строк — один рік.

Комунальники можуть нарахувати пеню за старий борг, але через суд стягнути її вдасться лише в межах строку, який дозволяє закон, якщо боржник заявить про застосування позовної давності.

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Під час воєнного стану перебіг строків позовної давності був зупинений. Ситуація змінилася після набуття чинності 4 вересня 2025 року Законом №4434-IX, який відновив перебіг позовної давності. Тому комунальні підприємства намагаються стягнути заборгованість, поки не минули строки, протягом яких це ще можна зробити.

Як зменшити старий борг через суд

Самостійно подавати позов із вимогою списати борг адвокат не радить. Позовна давність — це спосіб захиститися, коли постачальник сам звернувся до суду.

Спочатку слід дочекатися позову або заяви про видачу судового наказу. Після цього необхідно подати письмову заяву про застосування позовної давності відповідно до статті 267 Цивільного кодексу України. Зробити це потрібно до винесення рішення судом першої інстанції.

Якщо людина отримала судовий наказ, часу на реакцію ще менше. На подання заяви про його скасування є 15 днів. Якщо пропустити цей строк, наказ набере законної сили, і захистити свої права буде складніше.

Яку частину боргу можуть стягнути

Якщо суд застосує позовну давність, основний борг стягнуть за три роки, а пеню та штрафи — за один рік. Саме такі строки встановлює Цивільний кодекс України.

Від якої помилки застерігає адвокат

Людина може сама перервати перебіг позовної давності, якщо зробить дію, яка свідчить про визнання боргу. Зокрема, проблеми можуть виникнути після часткової оплати старої заборгованості або підписання угоди про її реструктуризацію.

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