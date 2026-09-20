Жили разом роками, але без шлюбу: що буде зі спадщиною

Жінка пише заповіт. Фото: Новини.LIVE

Багато пар роками живуть разом, ведуть спільний побут і купують майно, але офіційно свої стосунки не реєструють. У повсякденному житті така сім’я нічим може не відрізнятися від подружжя, однак після смерті одного з партнерів ситуація змінюється. Отримати спадщину можна без штампа в паспорті, але для цього мають виконуватися певні умови.

Про це розповів адвокат Денис Нагорнюк для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Коли співмешканець може претендувати на спадщину

За законом партнер, який жив зі спадкодавцем без реєстрації шлюбу, не входить до першої черги спадкоємців. Водночас він може отримати право на спадкування у четвертій черзі. Для цього пара має проживати однією сім’єю щонайменше п’ять років до моменту відкриття спадщини. Йдеться саме про спільне проживання, ведення побуту та взаємні права й обов’язки.

Але самого життя під одним дахом може бути недостатньо. Також потрібно:

довести проживання однією сім’єю не менш як п’ять років;

щоб спадкоємців попередніх черг не було, вони відмовилися від спадщини, не прийняли її або були усунені від спадкування.

На практиці встановлення факту проживання однією сім’єю може потребувати звернення до суду. Суд оцінює сукупність доказів — зокрема, чи був у пари спільний побут, бюджет, витрати та взаємні права й обов’язки.

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Адвокат називає заповіт найнадійнішим способом заздалегідь захистити спадкові права партнера. Якщо людина хоче, щоб після її смерті майно отримав саме цивільний чоловік або дружина, краще подбати про це за життя. Інакше партнеру може довестися підтверджувати свої права вже після смерті близької людини та проходити судову процедуру.

Що буде з пенсією після смерті партнера

Окремо закон передбачає пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Право на неї мають непрацездатні члени сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. Для офіційного чоловіка або дружини підтверджувати сімейний статус не треба. У співмешканців ситуація складніша.

Зазвичай потрібно:

встановити факт проживання однією сім’єю;

довести, що людина перебувала на утриманні померлого;

за потреби звернутися до суду для встановлення відповідного юридичного факту.

Тож партнерам варто заздалегідь врегулювати майнові питання, документально оформлювати великі покупки та подбати про спадкові права.

Раніше Новини.LIVE писали, кому можуть належати гроші, знайдені після смерті родича. Якщо готівка належала померлому, вона входить до складу спадщини та розподіляється між спадкоємцями за заповітом або законом. Сам факт знахідки коштів не дає права забрати їх собі, а спір щодо грошей можна вирішити через суд.

Також Новини.LIVE розповідали, як подбати про домашнього улюбленця після смерті власника. Кіт чи собака не можуть бути спадкоємцями, але в заповіті можна передати майно людині та зобов’язати її доглядати за твариною. У документі також можна передбачити кошти на корм, ліки й ветеринарну допомогу.