Жили вместе много лет, но не были женаты: что будет с наследством

Женщина пишет завещание. Фото: Новини.LIVE

Многие пары годами живут вместе, ведут совместную жизнь и приобретают имущество, но официально свои отношения не регистрируют. В повседневной жизни такая семья ничем не отличается от супружеской пары, однако после смерти одного из партнеров ситуация меняется. Получить наследство можно без отметки в паспорте, но для этого должны быть соблюдены определенные условия.

Об этом рассказал адвокат Денис Нагорнюк в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Когда сожитель может претендовать на наследство

По закону партнер, проживавший с наследодателем без регистрации брака, не входит в первую очередь наследников. В то же время он может получить право на наследование в четвертой очереди. Для этого пара должна проживать одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства. Речь идет именно о совместном проживании, ведении быта и взаимных правах и обязанностях.

Но одного лишь совместного проживания под одной крышей может быть недостаточно. Также необходимо:

доказать проживание одной семьей не менее пяти лет;

чтобы наследников предыдущих очередей не было, они отказались от наследства, не приняли его или были лишены права наследования.

На практике установление факта проживания одной семьей может потребовать обращения в суд. Суд оценивает совокупность доказательств — в частности, имели ли у пары общий быт, бюджет, расходы и взаимные права и обязанности.

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Завещание поможет избежать проблем

Адвокат называет завещание самым надежным способом заранее защитить наследственные права партнера. Если человек хочет, чтобы после его смерти имущество получил именно гражданский супруг или супруга, лучше позаботиться об этом при жизни. В противном случае партнеру может придется подтверждать свои права уже после смерти близкого человека и проходить судебную процедуру.

Что будет с пенсией после смерти партнера

Отдельно закон предусматривает пенсию в связи с потерей кормильца. Право на неё имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, которые находились на его иждивении. Для официального мужа или жены подтверждать семейный статус не нужно. У сожителей ситуация сложнее.

Обычно требуется:

установить факт проживания одной семьей;

доказать, что человек находился на иждивении умершего;

при необходимости обратиться в суд для установления соответствующего юридического факта.

Поэтому партнерам стоит заранее урегулировать имущественные вопросы, документально оформлять крупные покупки и позаботиться о наследственных правах.

Ранее Новини.LIVE писали, кому могут принадлежать деньги, найденные после смерти родственника. Если наличные принадлежали умершему, они входят в состав наследства и распределяются между наследниками по завещанию или по закону. Сам факт находки средств не дает права забрать их себе, а спор относительно денег можно решить через суд.

Также Новини.LIVE рассказывали, как позаботиться о домашнем питомце после смерти владельца. Кошка или собака не могут быть наследниками, но в завещании можно передать имущество человеку и обязать его заботиться о животном. В документе также можно предусмотреть средства на корм, лекарства и ветеринарную помощь.