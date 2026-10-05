Спадщина в Україні: чи можна оформити відмову на користь родича

Жінка підписує заповіт. Фото: Новини.LIVE

В Україні спадкоємці можуть відмовитися від майна, яке їм належить за заповітом або за законом, зокрема на користь іншого спадкоємця. Для цього потрібно подати відповідну заяву нотаріусу та дотриматися встановлених строків. Загалом на ухвалення рішення відводиться шість місяців. Водночас відмова має юридичні наслідки, тому перед її оформленням варто врахувати всі вимоги законодавства.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто має право відмовитися від спадщини

В Україні кожен спадкоємець може прийняти спадщину або відмовитися від неї. Це право поширюється як на осіб, зазначених у заповіті, так і на тих, хто успадковує майно за законом.

Однак для оформлення відмови необхідно дотриматися встановленої процедури. Зокрема, важливо правильно скласти заяву, подати її в межах визначеного строку та врахувати правила щодо осіб, на користь яких дозволено відмовитися від спадщини.

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Як оформити відмову від спадщини

Щоб відмовитися від спадщини, необхідно подати відповідну заяву нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Документ складається у письмовій формі.

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Заяву спадкоємець подає особисто. Оформлення такого документа представником за довіреністю не допускається.

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Як можна подати заяву нотаріусу

Законодавство передбачає кілька способів подання заяви про відмову від спадщини:

Особисто. Спадкоємець звертається до нотаріуса та подає заяву. У такому разі окремо засвідчувати справжність підпису не потрібно. Поштою. Документ надсилають нотаріусу, але підпис заявника має бути нотаріально засвідчений. В електронній формі. Заяву можна надіслати з використанням кваліфікованого електронного підпису або відповідного удосконаленого електронного підпису.

Якщо звернення надійшло в електронному вигляді, нотаріус відкриває спадкову справу та повідомляє заявника про необхідність належно оформити й надіслати заяву поштою або особисто прибути до нотаріальної контори.

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Скільки часу є на відмову від спадщини

Відмовитися від спадщини можна лише протягом строку, встановленого для її прийняття. За загальним правилом, відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, він становить шість місяців із часу відкриття спадщини.

Водночас для осіб, право на спадкування яких виникло через неприйняття спадщини або відмову від неї інших спадкоємців, передбачений окремий строк — три місяці з моменту виникнення такого права.

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Якщо частина цього строку, що залишилася, менша за три місяці, її продовжують до трьох місяців.

Чи можна відмовитися від спадщини на користь родича

Закон дозволяє відмовитися від спадщини на користь іншої особи, однак можливість такого рішення залежить від підстав спадкування.

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Спадкоємець за заповітом може відмовитися від належної йому спадщини на користь іншого спадкоємця, визначеного в цьому заповіті.

Якщо майно успадковують за законом, відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців за законом незалежно від черги, до якої він належить.

Окреме правило діє тоді, коли заповідач призначив іншого спадкоємця на випадок, якщо основний не зможе або не захоче прийняти спадщину.

У такій ситуації спадкоємець за заповітом може відмовитися від неї лише на користь підпризначеної особи.

Отже, відмова на користь родича можлива не в усіх випадках. Перед поданням заяви потрібно з'ясувати, чи має ця людина право бути спадкоємцем у відповідній ситуації.

Чи можна відмовитися лише від частини спадщини

Відмова від спадщини має бути безумовною та беззастережною. Це означає, що спадкоємець не може встановлювати додаткові вимоги або висувати умови, за яких він погоджується відмовитися від майна.

Також закон не дозволяє відмовитися лише від частини спадщини. Якщо особа приймає спадщину, вона не може вибірково залишити собі одне майно, а від іншого відмовитися в межах тієї самої спадщини.

Водночас спадкоємець має право відкликати заяву про відмову, але зробити це можна лише в межах строку, установленого для прийняття спадщини.

Що потрібно врахувати перед відмовою

Перед оформленням відмови варто оцінити її правові наслідки та перевірити, кому саме закон дозволяє передати право на спадкування.

Важливо також не пропустити встановлений строк, оскільки після його завершення змінити рішення за загальним правилом уже не можна.

Якщо ситуація стосується кількох спадкоємців, заповіту або підпризначення спадкоємця, доцільно заздалегідь проконсультуватися з нотаріусом, щоб правильно оформити документи та уникнути юридичних помилок.

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