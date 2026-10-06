Заповіт може втратити чинність: у яких випадках це відбувається

Жінка заповнює бланк заповіту. Фото: Новини.LIVE

Заповіт визначає, кому після смерті власника має перейти його майно, однак за певних обставин він може втратити юридичну силу. Це може статися ще за життя заповідача або вже після відкриття спадщини. У результаті спадкування за заповітом повністю чи частково стає неможливим, а майно можуть успадковувати за законом.

Адвокат Олег Лукьянчиков розповів про 7 випадків, коди заповіт може втратити чинність, передають Новини.LIVE.

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Заповідач сам скасував документ

Людина, яка склала заповіт, має право у будь-який момент змінити його зміст або повністю скасувати документ.

Для цього можна скласти новий заповіт або звернутися до нотаріуса із заявою про скасування попереднього. При цьому заповідач не зобов’язаний пояснювати причини свого рішення.

Новий заповіт замінює попередній

Окремого скасування старого документа не потрібно, якщо заповідач склав новий заповіт.

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У такому разі попередній заповіт втрачає чинність повністю або в тій частині, яка суперечить новому документу. Тобто під час оформлення спадщини враховуватиметься остання воля заповідача в межах, визначених законодавством.

Заповіт можуть визнати недійсним через суд

Ще одна підстава для втрати чинності — судове визнання заповіту недійсним.

Зокрема, це можливо, якщо документ складала особа, яка не мала необхідної цивільної дієздатності, або якщо буде доведено, що заповідач діяв під впливом обману, насильства, примусу чи погроз.

Підставою також можуть стати порушення встановленої законом форми або процедури складання та посвідчення заповіту.

Майна, зазначеного у заповіті, більше немає

Заповіт поширюється на майно, яке належить заповідачу. Якщо за життя людина продала, подарувала або іншим чином відчужила майно, зазначене в документі, після її смерті воно вже не може перейти спадкоємцю за цим заповітом.

У такій ситуації заповіт втрачає чинність у відповідній частині, оскільки конкретне майно більше не входить до складу спадщини.

Спадкоємець помер раніше за заповідача

Якщо зазначений у заповіті спадкоємець помер до смерті заповідача або одночасно з ним, він не може прийняти спадщину. У такому випадку відповідна частина заповіту може втратити чинність.

Подальший порядок спадкування залежить від змісту документа, наявності інших спадкоємців та можливості застосування права представлення.

Спадкоємець відмовився від спадщини

Заповідане майно також може залишитися без спадкоємця, якщо особа, на користь якої складено заповіт, офіційно відмовилася від прийняття спадщини.

Тоді відповідна частина заповіту не реалізується. Залежно від обставин до спадкування можуть бути покликані інші спадкоємці або застосовуватися правила спадкування за законом.

Спадкоємця можуть усунути від спадкування

Окремо закон передбачає випадки, коли спадкоємця можуть усунути від права на спадкування як негідного.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли людина вчинила умисне кримінальне правопорушення проти життя заповідача або іншого потенційного спадкоємця, якщо це стало підставою для усунення від спадкування.

Таке усунення від спадкування — як за законом, так і за заповітом — здійснюється виключно за рішенням суду. Після цього відповідна частина заповіту не реалізується.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто має право відмовитися від спадщини. Це стосується як осіб, зазначених у заповіті, так і тих, хто успадковує майно за законом. Однак для оформлення відмови необхідно дотриматися встановленої процедури.

Також Новини.LIVE писали, що змінює спільний заповіт подружжя. Його можуть скласти чоловік та дружина щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності. Водночас йдеться лише про людей, які перебувають в офіційному шлюбі.