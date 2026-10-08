Як підтвердити родинний зв’язок при оформленні спадщини: пояснення юристів

Паспорти, гроші та документи на столі. Фото: Новини.LIVE

Оформлення спадщини в Україні може ускладнитися, якщо спадкоємцю необхідно підтвердити родинний зв’язок із померлим, але відповідних документів немає або в них є помилки. У такій ситуації нотаріус не зможе оформити спадкові права без належного підтвердження спорідненості.

Про те, як довести родинний зв’язок при спадкуванні, розповіли фахівці юридичної компанії "Приходько та Партнери", передають Новини.LIVE.

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Що говорить закон

Порядок спадкування в Україні регулюється Цивільним кодексом України, зокрема главою 84. Родинні відносини мають значення під час визначення черговості спадкування за законом, яку встановлюють статті 1261–1265 ЦКУ.

До першої черги спадкоємців належать діти спадкодавця, той із подружжя, хто його пережив, та батьки. Якщо спадкоємців першої черги немає, право на спадщину за передбачених законом умов переходить до другої черги — рідних братів і сестер, бабусі та дідуся. Далі спадкувати можуть особи наступних черг.

У кожному випадку спадкоємцю необхідно підтвердити свій родинний зв’язок зі спадкодавцем відповідними документами.

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Які документи потрібні для підтвердження спорідненості

Найпростішим способом підтвердити родинні відносини є подання нотаріусу офіційних документів, які дають змогу встановити ступінь спорідненості.

Залежно від ситуації такими документами можуть бути:

свідоцтво про народження — якщо необхідно підтвердити, що спадкоємець є дитиною померлого;

свідоцтво про шлюб — для підтвердження статусу чоловіка або дружини;

свідоцтва про народження батьків чи інших родичів — якщо потрібно простежити кілька ланок спорідненості;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця;

свідоцтво про смерть спадкодавця.

Однак іноді стандартного пакета документів недостатньо. У такому разі родинний зв’язок доводиться підтверджувати іншими способами.

Які проблеми можуть виникнути

На практиці спадкоємці можуть зіткнутися з низкою обставин, через які документально підтвердити спорідненість одразу не вдається.

Серед них:

Відсутність актових записів у державних органах через втрату або знищення архівів, зокрема внаслідок війни, а також через те, що документи були оформлені ще за радянських часів. Різне написання імені, прізвища чи по батькові в документах. Такі розбіжності особливо часто трапляються у старих документах або паперах, оформлених за межами України. Особливості сімейних відносин, через які фактичні родинні зв’язки не були належним чином відображені в документах. Тривале проживання родичів за кордоном, через що частина документів могла бути втрачена або не зберегтися.

Якщо підтвердити родинний зв’язок за допомогою документів або відновити необхідні записи неможливо, спадкоємцю може знадобитися звернення до суду.

Встановлення родинного зв’язку в суді

Коли офіційних документів недостатньо для підтвердження спорідненості, особа може звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Такі справи розглядаються в порядку окремого провадження відповідно до статті 315 Цивільного процесуального кодексу України.

У заяві необхідно зазначити, який саме родинний зв’язок потрібно встановити та для чого це необхідно. Якщо йдеться про спадщину, слід вказати, що встановлення цього факту потрібне для реалізації спадкових прав.

Також потрібно пояснити, чому підтвердити спорідненість за допомогою документів неможливо або чому відповідні документи не можуть бути відновлені іншим шляхом.

До заяви можуть додаватися:

копії документів, які вдалося зберегти, зокрема архівні довідки, посвідчення, медичні документи чи особові справи;

показання свідків, які можуть підтвердити родинні відносини;

фотографії, листи та інші матеріали, що свідчать про сімейні зв’язки;

документи, у яких зазначені спільне прізвище, адреса проживання або інші відомості, що допомагають встановити спорідненість;

документ про сплату судового збору.

Розмір судового збору залежить від конкретної категорії справи та чинних ставок, тому перед зверненням до суду його суму варто уточнити.

Чи важливі свідки у суді

Під час розгляду справи суд може враховувати показання людей, які тривалий час знали заявника та спадкодавця. Це можуть бути родичі, сусіди, друзі, колеги чи інші особи.

Свідки можуть розповісти про спільне проживання, сімейні відносини, ведення спільного господарства, участь у сімейних подіях та інші обставини, які підтверджують родинний зв’язок.

Водночас самих свідчень не завжди достатньо. Суд оцінює їх разом із письмовими та іншими доказами. Якщо сукупність матеріалів дає змогу достовірно встановити необхідний юридичний факт, суд може задовольнити заяву.

Що робити після рішення суду

Якщо суд встановив факт родинних відносин, відповідне рішення після набрання ним законної сили може бути використане для подальшого оформлення спадщини.

Спадкоємець подає його нотаріусу як документ, що підтверджує встановлений судом родинний зв’язок. Після цього процедура оформлення спадкових прав може бути продовжена.

Водночас важливо враховувати, що факт родинних відносин встановлюється судом для конкретної юридичної мети, зазначеної у заяві. Тому рішення, ухвалене для оформлення спадщини, не означає автоматичного підтвердження спорідненості для інших правовідносин.

У разі потреби в іншій юридичній процедурі можуть знадобитися окремі правові підстави або нове звернення до суду.

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