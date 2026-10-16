Оформлення спадщини у 2026 році: що робити українцям, які за кордоном

Жінка читає документи. Фото: Новини.LIVE

Отримати спадок в Україні можна, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від дому. Для українців, які виїхали за кордон, особистий візит до нотаріуса є досить проблематичним. Але оформити документи можна й на відстані. Головне — вчасно заявити про свої права на спадщину, адже час на це обмежений.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як прийняти спадщину, перебуваючи за кордоном

Якщо спадкоємець не проживав разом з померлим, йому потрібно подати заяву про прийняття спадщини. На це дається шість місяців з дня смерті спадкодавця.

Для українців за кордоном є два варіанти оформлення заяви:

Через українське консульство. Там можна засвідчити свій підпис на заяві. Через іноземного нотаріуса. У такому разі залежно від країни може знадобитися апостиль або легалізація документа та переклад українською мовою.

Після оформлення заяву надсилають поштою нотаріусу в Україні. Якщо лист відправили до завершення шестимісячного строку, заяву вважатимуть поданою вчасно, навіть якщо нотаріус отримає її пізніше. Тому квитанцію про відправлення та номер для відстеження листа краще зберегти.

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Зауважте, що подавати заяву про прийняття спадщини через представника за довіреністю не можна. Це спадкоємець має зробити особисто.

До якого нотаріуса звертатися

Зазвичай спадкову справу відкривають за останнім місцем проживання померлого. Якщо воно невідоме, враховують місце розташування нерухомості або іншого майна. Для спадщини на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій дозволяють звертатися до нотаріусів на підконтрольній Україні території.

Які документи знадобляться для оформлення

Після отримання заяви нотаріус відкриває спадкову справу або додає документ до вже відкритої. Для подальшого оформлення можуть знадобитися:

свідоцтво про смерть;

свідоцтво про народження, шлюб або інші документи, що підтверджують спорідненість;

заповіт, якщо він є;

документи на квартиру, будинок, землю чи інше майно;

довідка про останнє місце проживання померлого;

паспорт та податковий номер спадкоємця.

Іноді нотаріус просить додаткові документи.

На цьому етапі спадкоємець вже може оформити довіреність на людину в Україні. Представник зможе подавати необхідні папери та отримати свідоцтво про право на спадщину.

Що робити, якщо пів року вже минули

Після завершення шестимісячного строку та перевірки документів нотаріус може видати свідоцтво про право на спадщину. Строк отримання цього документа законом не обмежений, головне — вчасно прийняти спадщину.

Якщо ж людина пропустила строк подання заяви, можливі два варіанти:

Отримати письмову згоду спадкоємців, які вже прийняли спадщину, якщо такий спосіб підходить. Звернутися до суду з проханням надати додатковий час. Але суд має визнати причину пропуску поважною, адже перебування за кордоном такою не є.

Раніше Новини.LIVE писали, як оформити спадщину, якщо документи про родинні зв’язки втрачені або містять помилки. У такому разі спадкоємцю може знадобитися звернення до суду, де спорідненість підтверджують архівними довідками, свідченнями людей та іншими доказами. Після набрання рішенням законної сили його можна подати нотаріусу, щоб продовжити оформлення спадкових прав.

Також Новини.LIVE розповідали, як відмовитися від спадщини на користь родича. Потрібно подати заяву нотаріусу протягом шести місяців. Можливість передати право іншій людині залежить від того, як саме вона успадковує майно. Забрати свою заяву назад можна в обмежений термін.