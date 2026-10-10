Як оскаржити свідоцтво на спадщину: підстави, порядок дій та наслідки

Жінка вивчає документи. Фото: Новини.LIVE

Свідоцтво про право на спадщину можна оскаржити, якщо під час його видачі порушили закон або права інших осіб. Наприклад, нотаріус не врахував інтереси спадкоємця чи документ видали на підставі неправдивих відомостей. У таких випадках зацікавлені особи можуть звернутися до суду.

Про це розповіли фахівці Юридичної компанії "Науменко та Партнери", передають Новини.LIVE.

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У яких випадках можна оскаржити свідоцтво про спадщину

Свідоцтво про право на спадщину підтверджує право особи на успадковане майно. Проте за певних обставин цей документ можна оскаржити, зокрема якщо під час його оформлення порушили вимоги спадкового законодавства.

Підставами для оскарження можуть бути:

видача свідоцтва з порушенням вимог законодавства;

неврахування прав або часток інших спадкоємців;

подання неправдивих відомостей чи документів;

спір між зацікавленими особами щодо прав на спадкове майно.

Можливість оскарження залежить від обставин конкретної справи, характеру порушення та доказів, які має заявник.

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Хто має право оскаржити свідоцтво про право на спадщину

Звернутися до суду можуть не лише спадкоємці, а й інші особи, якщо видача документа порушила їхні права або законні інтереси. Водночас самого факту зацікавленості недостатньо — потрібно обґрунтувати свої вимоги.

Право на оскарження за відповідних обставин можуть мати такі особи:

Спадкоємці за заповітом. Вони можуть оскаржити свідоцтво, якщо їхні права не врахували, майно передали іншій особі всупереч заповіту або виник спір щодо його дійсності. Спадкоємці за законом. До цієї категорії належать родичі, які мають право на спадщину відповідно до встановленої черговості. Підставою для звернення може бути неврахування їхніх спадкових прав або визнання заповіту недійсним. Особи, чиї майнові права порушено. Це, зокрема, співвласники майна, права яких не врахували під час оформлення спадщини, або інші особи, які мають законні права на відповідне майно. Кредитори спадкодавця. За наявності передбачених законом підстав вони можуть захищати свої права, пов'язані з борговими зобов'язаннями та спадковим майном. Інші зацікавлені особи. Наприклад, колишній чоловік або дружина у спорі щодо спільного майна, а також законні представники, які захищають права неповнолітніх чи недієздатних осіб.

У кожному випадку суд оцінює, чи справді видача свідоцтва порушила права заявника та чи є законні підстави для задоволення його вимог.

Як відбувається оскарження свідоцтва

Спосіб захисту залежить від характеру проблеми. Якщо йдеться про технічну помилку, яку можна виправити в установленому порядку, варто звернутися до нотаріуса, який видав документ.

Якщо ж виник спір щодо права на спадщину, складу майна або законності видачі свідоцтва, питання може потребувати судового розгляду.

Для звернення до суду необхідно:

визначити, які саме права порушено та в чому полягає порушення;

зібрати документи, що підтверджують право на спадщину або інший законний інтерес;

підготувати позовну заяву з обґрунтуванням вимог;

надати докази, які підтверджують обставини справи.

Залежно від ситуації позов може містити вимогу про визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним. Інші вимоги визначаються характером спору та способом захисту порушеного права.

Який строк відведено на оскарження

У спадкових спорах застосовуються строки позовної давності, однак їх визначення залежить від конкретної вимоги та обставин справи.

Загальна позовна давність становить три роки. За загальним правилом її відлік починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права та про того, хто його порушив.

Тому дата видачі свідоцтва не завжди збігається з початком перебігу позовної давності. Важливо встановити, коли людина отримала або за обставинами справи мала отримати інформацію про порушення.

Якщо строк пропущено, це не означає автоматичного поновлення чи обов'язкової відмови в позові. Суд оцінює обставини справи та застосування позовної давності відповідно до закону. Саме по собі перебування за кордоном або необізнаність про видачу документа не гарантує поновлення строку.

Які наслідки може мати оскарження

Якщо суд встановить законні підстави для задоволення позову, це може вплинути на оформлені спадкові права. Залежно від обставин справи можливі такі наслідки:

визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним;

зміна розподілу спадкового майна між спадкоємцями;

необхідність повторного оформлення спадкових прав;

повернення майна або застосування інших способів захисту, передбачених законом.

Наслідки залежать від змісту судового рішення, виду майна та прав інших осіб.

Саме тому важливо правильно визначити позовні вимоги й підтвердити їх належними доказами.

Як зменшити ризик спадкового спору

Щоб уникнути проблем під час оформлення спадщини, варто заздалегідь підготувати необхідні документи, повідомити нотаріуса про відомих спадкоємців і надати достовірну інформацію про майно.

Якщо виникли сумніви щодо розподілу спадщини або прав інших осіб, доцільно проконсультуватися з адвокатом, який спеціалізується на спадкових спорах.

Чи можна оскаржити свідоцтво після отримання спадщини

Так, видача свідоцтва та оформлення права власності не виключають можливості подальшого судового оскарження. Проте для цього необхідні законні підстави та докази порушення прав.

Перед зверненням до суду варто перевірити, які саме вимоги можна заявити, чи не сплив строк позовної давності та які наслідки матиме можливе рішення для всіх учасників спадкових відносин.

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