Право на спадщину в Україні: кого можуть усунути від спадкування

Жінка заповнює папери. Фото: Новини.LIVE

Отримати спадщину можна не завжди, навіть якщо людина належить до кола можливих спадкоємців. Закон передбачає конкретні обставини, за яких людину не допускають до спадкування або можуть навіть усунути від нього через суд.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які саме дії чи обставини можуть стати підставою для втрати спадкових прав.

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Коли спадкування стає неможливим

Як повідомляє відомство, право на спадкування виникає за заповітом або за законом. Водночас у Цивільному кодексі України існує низка винятків, за яких людина не має права отримати спадщину. Зокрема, спадкоємцем не може бути людина, яка умисно позбавила життя спадкодавця або будь-кого з можливих спадкоємців. А також ті, хто вчинив замах на їхнє життя. Ще виняток передбачений для випадку, коли спадкодавець знав про такий замах, але все одно призначив цю особу спадкоємцем за заповітом.

Ще спадку позбавляється особа, яка умисно перешкоджала спадкодавцеві складати заповіт. Йдеться про ситуації, коли такі дії сприяли виникненню права на спадщину у самої особи або інших людей чи збільшенню їхньої частки.

Окремо за рішенням суду особу можуть усунути від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві. Йдеться про спадкодавця, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані. Для такого усунення має значення не лише факт родинного зв'язку, а й поведінка потенційного спадкоємця щодо людини, яка потребувала допомоги.

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Кого не допускають до спадкування за законом

Окремі обмеження стосуються саме спадкування за законом.

Не мають права на спадщину:

батьки після дитини, якщо їх позбавили батьківських прав і на момент відкриття спадщини ці права не були поновлені;

батьки або усиновлювачі, повнолітні діти чи усиновлені, а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо це встановлено судом;

особи одна після одної, якщо їхній шлюб був недійсним або визнаний таким за рішенням суду.

Водночас у випадку визнання шлюбу недійсним після смерті одного з подружжя, суд може визнати за другим із подружжя, який пережив померлого, право на спадкування його частки. Це можливо, якщо той із подружжя, хто пережив померлого, не знав і не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки грошей доведеться відкласти спадкоємцю за оформлення спадщини. Наприклад, оформлення квартири може обійтися від кількох сотень гривень до сотень тисяч. Сума залежить насамперед від того, кому переходить майно.

Також Новини.LIVE повідомляли, як оформити цифровий спадок на випадок смерті. Криптогаманці з заощадженнями, тисячі сімейних фотографій у хмарних сховищах, монетизовані канали й підписки — усе це стало невіддільною частиною нашого життя. Проте після смерті власника юридичних прав на спадщину може виявитися недостатньо для реального отримання доступу.