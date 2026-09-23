Цифровий заповіт: як правильно укладати спадщину у 2026 році

Біткоїн. Фото: УНІАН

Криптогаманці з заощадженнями, тисячі сімейних фотографій у хмарних сховищах, монетизовані канали й підписки — усе це стало невіддільною частиною нашого життя. Проте після смерті власника юридичних прав на спадщину може виявитися недостатньо для реального отримання доступу. На відміну від банківських рахунків, у цифровому світі немає єдиного центру підтримки, а Цивільний кодекс України лише починає адаптуватися до таких викликів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто може отримати цифровий спадок та які нюанси можуть виникнути.

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Три основні категорії заповіту

Експерти і юристи поділяють усе цифрове майно на три основні категорії: майнове, особисте і ліцензайне. До майнового може входити криптовалюта, монетизовані блоги, цифровий контент. Навіть із рішенням суду чи свідоцтвом про спадщину відновити доступ до криптогаманця без PIN-коду чи seed-фрази фізично неможливо.

До особистого потрапляють листування, нотатки, особисті фото. Їх можна вказати у заповіті, але для публікації світлин із зображенням інших людей знадобиться їхня згода.

До ліцензійних входять профілі у соцмережах та ігрові акаунти. Це угода між користувачем і платформою, тому їхня доля залежить від правил конкретного сервісу.

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Як захистити цифровий спадок

Для того, аби безпечно скласти спадок і після смерті не виникало проблем, необхідно скласти інвентаризацію. Слід виписати усі свої активи, розділивши їх на майнові та немайнові.

Треба вказати конкретного спадкоємця для конкретного активу або умови надання доступу.

Якщо заповідач планує передати у спадок криптогаманець із заощадженнями, категорично заборонено вказувати паролі та seed-фрази в тексті заповіту. Адже після відкриття спадщини цей документ стає публічним. Якщо померлий написав у заповіті, що хоче передати сину криптогаманець, але пароль до нього нікому не надав, тоді доступ до нього ніхто отримати не зможе.

На пристроях Apple можна одразу налаштувати телефон так, хто зможе отримати його та доступ до його даних після смерті.

Паролі вирішують усе

Закони захищають ваше право на цифрове майно. Однак ключі доступу залишаються найскладнішим бар'єром. Якщо ви хочете, щоб ваші заощадження чи сімейний архів дісталися рідним, подбайте про безпечний алгоритм передачі паролів уже сьогодні — довіреним особам або через спеціалізовані цифрові інструменти.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи можна скласти заповіт на домашнього улюбленця. Дехто намагається заповідати квартиру, гроші чи інше майно коту або собаці, однак юридично тварина не може бути спадкоємцем. Водночас є спосіб заздалегідь подбати про її життя після смерті господаря — через обов'язок для людини, яка отримає спадщину.

Також Новини.LIVE повідомляли про різницю між відмовою спадщини чи її неприйняття. Адже деякі юридичні поняття на перший погляд здаються майже однаковими, однак мають зовсім різні правові наслідки. Йдеться, зокрема, про відмову від спадщини та її неприйняття, дарування і заповіт, нотаріальне посвідчення правочину та засвідчення підпису, а також копію і дублікат документа.