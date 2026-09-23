Цифровое завещание: как правильно оформить наследство в 2026 году

Биткойн. Фото: УНИАН

Криптокошельки с сбережениями, тысячи семейных фотографий в облачных хранилищах, монетизированные каналы и подписки — всё это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Однако после смерти владельца юридических прав на наследство может оказаться недостаточно для реального получения доступа. В отличие от банковских счетов, в цифровом мире нет единого центра поддержки, а Гражданский кодекс Украины только начинает адаптироваться к таким вызовам.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто может получить цифровое наследство и какие нюансы могут возникнуть.

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Три основные категории завещания

Эксперты и юристы делят всё цифровое имущество на три основные категории: имущественное, личное и лицензионное. К имущественному может относиться криптовалюта, монетизированные блоги, цифровой контент. Даже с решением суда или свидетельством о наследстве восстановить доступ к криптокошельку без PIN-кода или seed-фразы физически невозможно.

К личному относятся переписка, заметки, личные фотографии. Их можно указать в завещании, но для публикации фотографий с изображением других людей потребуется их согласие.

К лицензионным относятся профили в соцсетях и игровые аккаунты. Это соглашение между пользователем и платформой, поэтому их судьба зависит от правил конкретного сервиса.

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Как защитить цифровое наследство

Чтобы надежно оформить наследство и избежать проблем после смерти, необходимо составить опись имущества. Следует перечислить все свои активы, разделив их на имущественные и неимущественные.

Необходимо указать конкретного наследника для каждого актива или условия предоставления доступа.

Если завещатель планирует передать в наследство криптокошелек со сбережениями, категорически запрещено указывать пароли и seed-фразы в тексте завещания. Ведь после открытия наследства этот документ становится публичным. Если умерший написал в завещании, что хочет передать сыну криптокошелек, но пароль к нему никому не предоставил, тогда доступ к нему никто получить не сможет.

На устройствах Apple можно сразу настроить телефон так, чтобы определить, кто сможет получить его и доступ к его данным после смерти.

Пароли решают все

Законы защищают ваше право на цифровое имущество. Однако ключи доступа остаются самым сложным барьером. Если вы хотите, чтобы ваши сбережения или семейный архив достались родным, позаботьтесь о безопасном способе передачи паролей уже сегодня — доверенным лицам или через специализированные цифровые инструменты.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, можно ли составить завещание на домашнего питомца. Некоторые пытаются завещать квартиру, деньги или другое имущество коту или собаке, однако с юридической точки зрения животное не может быть наследником. В то же время есть способ заранее позаботиться о его жизни после смерти хозяина — через обязательство для человека, который получит наследство.

Также Новини.LIVE сообщали о разнице между отказом от наследства и его непринятием. Ведь некоторые юридические понятия на первый взгляд кажутся почти одинаковыми, однако имеют совершенно разные правовые последствия. Речь идет, в частности, об отказе от наследства и его непринятии, дарении и завещании, нотариальном удостоверении сделки и заверении подписи, а также о копии и дубликате документа.