Право на наследство в Украине: кого могут лишить права на наследство

Женщина заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

Получить наследство удается не всегда, даже если человек входит в круг возможных наследников. Закон предусматривает конкретные обстоятельства, при которых человека не допускают к наследованию или могут даже лишить его права на наследство в судебном порядке.

Сайт Новини.LIVE выяснил, какие именно действия или обстоятельства могут стать основанием для утраты наследственных прав.

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Когда наследование становится невозможным

Как сообщает ведомство, право на наследование возникает по завещанию или по закону. В то же время в Гражданском кодексе Украины существует ряд исключений, при которых человек не имеет права получить наследство. В частности, наследником не может быть человек, который умышленно лишил жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников. А также те, кто совершил покушение на их жизнь. Еще одно исключение предусмотрено для случая, когда наследодатель знал о таком покушении, но все равно назначил этого человека наследником по завещанию.

Кроме того, наследия лишается лицо, умышленно препятствовавшее наследодателю в составлении завещания. Речь идет о ситуациях, когда такие действия способствовали возникновению права на наследство у самого лица или других людей либо увеличению их доли.

Отдельно, по решению суда, лицо может быть лишено права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю. Речь идет о наследодателе, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии. Для такого лишения права наследования имеет значение не только факт родственной связи, но и поведение потенциального наследника по отношению к человеку, нуждавшемуся в помощи.

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Кого не допускают к наследованию по закону

Отдельные ограничения касаются именно наследования по закону.

Не имеют права на наследство:

родители после смерти ребенка, если они были лишены родительских прав и на момент открытия наследства эти права не были восстановлены;

родители или усыновители, совершеннолетние дети или усыновленные, а также другие лица, уклонявшиеся от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это установлено судом;

лица, состоявшие в браке одно за другим, если их брак был недействительным или признан таковым по решению суда.

В то же время в случае признания брака недействительным после смерти одного из супругов суд может признать за вторым супругом, пережившим умершего, право на наследование его доли. Это возможно, если тот из супругов, кто пережил умершего, не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько денег придется отложить наследнику на оформление наследства. Например, оформление квартиры может обойтись от нескольких сотен гривен до сотен тысяч. Сумма зависит прежде всего от того, кому переходит имущество.

Также Новини.LIVE сообщали, как оформить цифровое наследство на случай смерти. Криптокошельки со сбережениями, тысячи семейных фотографий в облачных хранилищах, монетизированные каналы и подписки — все это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Однако после смерти владельца юридических прав на наследство может оказаться недостаточно для реального получения доступа.