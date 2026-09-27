Наследство в виде квартиры: сколько придется заплатить в 2026 году

Люди у нотариуса. Фото: Magnific

Оформление квартиры в наследство может обойтись от нескольких сотен гривен до сотен тысяч. Сумма зависит, прежде всего, от того, кому переходит имущество. Для близких родственников налоги обычно не взимаются, тогда как для других наследников они могут составлять значительную часть расходов. Известно, на какие суммы стоит рассчитывать в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Сколько стоят услуги нотариуса

Помимо налогов наследник оплачивает расходы, связанные с оформлением наследства. Услуги государственного нотариуса ориентировочно стоят от 500 до 2 000 гривен, частного — от 2 до 10 000 гривен. Окончательная сумма зависит от сложности наследственного дела, количества документов и тарифов конкретного нотариуса.

За выдачу свидетельства о праве на наследство государственным нотариусом необходимо уплатить государственную пошлину в размере 34 гривен. Частный нотариус устанавливает плату по договоренности с наследником.

После оформления наследства право собственности на квартиру также необходимо зарегистрировать. Стандартный срок такой регистрации — до пяти рабочих дней, а административный сбор составляет 330 гривен. За ускоренную процедуру сумма выше: 3 330 гривен за два рабочих дня, 6 660 гривен за один рабочий день или 16 640 гривен за два часа.

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Сколько придется заплатить налогов

Без НДФЛ и военного сбора квартиру могут унаследовать близкие родственники: дети, родители, супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Для наследства от резидента Украины для таких родственников действует нулевая ставка.

Для других наследников-резидентов Украины действует ставка 5% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть в целом налоги составляют 10% от стоимости унаследованного имущества.

Если наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидентом Украины, применяется 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть в общей сложности 23%.

Сколько это в денежном выражении

Например, если квартира стоит 2 миллиона гривен, близкому родственнику, для которого действует нулевая ставка, нужно будет оплатить только расходы на оформление наследства.

Для другого наследника-резидента налоги составят:

100 000 гривен НДФЛ;

100 000 гривен военного сбора;

итого — 200 000 гривен.

Если применяется ставка 23%, сумма налогов составит 460 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, можно ли получить наследство без официального брака. Для этого пара должна прожить одной семьей не менее пяти лет, а наследников предыдущих очередей не должно быть или они не должны принять наследство. Если совместное проживание доказывается через суд, оцениваются совместный быт, бюджет, расходы и взаимные обязанности.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на долю в наследстве, несмотря на завещание. Речь идет о малолетних и несовершеннолетних детях, нетрудоспособных детях, супругах и родителях. Такой наследник получает половину доли, которая принадлежала бы ему по закону без завещания.