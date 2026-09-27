Спадщина на квартиру: скільки доведеться заплатити у 2026 році

Люди у нотаріуса. Фото: Magnific

Оформлення квартири у спадщину може обійтися від кількох сотень гривень до сотень тисяч. Сума залежить насамперед від того, кому переходить майно. Для близьких родичів податки зазвичай не стягуються, тоді як для інших спадкоємців вони можуть становити значну частину витрат. Відомо, на які суми варто розраховувати у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Скільки коштують послуги нотаріуса

Окремо від податків спадкоємець сплачує витрати, пов’язані з оформленням спадщини. Послуги державного нотаріуса орієнтовно коштують від 500 до 2 000 гривень, приватного — від 2 до 10 000 гривень. Остаточна сума залежить від складності спадкової справи, кількості документів та тарифів конкретного нотаріуса.

За видачу свідоцтва про право на спадщину державним нотаріусом необхідно сплатити державне мито у розмірі 34 гривень. Приватний нотаріус встановлює плату за домовленістю зі спадкоємцем.

Після оформлення спадщини право власності на квартиру теж потрібно зареєструвати. Стандартний строк такої реєстрації — до п'яти робочих днів, а адміністративний збір становить 330 гривень. За прискорену процедуру сума вища: 3 330 гривень за два робочі дні, 6 660 гривень за один робочий день або 16 640 гривень за дві години.

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Скільки доведеться заплатити податків

Без ПДФО та військового збору квартиру можуть успадкувати близькі родичі: діти, батьки, чоловік або дружина, рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки. Для спадщини від резидента України для таких родичів діє нульова ставка.

Для інших спадкоємців-резидентів України діє ставка 5% ПДФО та 5% військового збору. Тобто загалом податки становлять 10% вартості успадкованого майна.

Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, застосовується 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто загалом 23%.

Скільки це у грошах

Наприклад, якщо квартира коштує 2 мільйона гривень, близькому родичу, для якого діє нульова ставка, потрібно буде оплатити лише витрати на оформлення спадщини.

Для іншого спадкоємця-резидента податки становитимуть:

100 000 гривень ПДФО;

100 000 гривень військового збору;

разом — 200 000 гривень.

Якщо застосовується ставка 23%, сума податків становитиме 460 000 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна отримати спадщину без офіційного шлюбу. Для цього пара має прожити однією сім’єю щонайменше п’ять років, а спадкоємців попередніх черг має не бути або вони не повинні прийняти спадщину. Якщо спільне проживання доводиться через суд, оцінюють спільний побут, бюджет, витрати та взаємні обов’язки.

Також Новини.LIVE розповідали, хто має право на частку у спадщині попри заповіт. Йдеться про малолітніх і неповнолітніх дітей, непрацездатних дітей, подружжя та батьків. Такий спадкоємець отримує половину частки, яка належала б йому за законом без заповіту.