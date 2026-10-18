Пункт пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

Українці, які планують виїзд за кордон у 2026 році, повинні врахувати правила щодо підтвердження власної платоспроможності. Вимоги сусідніх держав відрізняються, однак включають перевірку фінансових можливостей туристів. Іншими словами, необхідно накопичити мінімально допустиму суму для успішного проходження контролю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку суму потрібно мати на кордоні Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови у 2026 році.

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Мінімальна сума для виїзду за кордон

Перевірка платоспроможності — це стандартна процедура, яка передбачає надання доказів у пункті пропуску, що наявних готівкових коштів вистачить на весь період запланованого перебування. Суми відрізняються залежно від країни, тому необхідно ознайомитися з актуальними правилами під час підготовки до виїзду.

Польща. Іноземці мають накопичити 300 злотих (3 500 грн) для поїздки тривалістю максимум чотири календарні дні або 75 злотих (900 грн) на кожен день перебування, якщо подорож триватиме більше чотирьох днів. Словаччина. Орієнтир доволі простий — 56 євро (2 800 грн) на кожен день запланованого перебування, без прив'язки до загальної тривалості. Угорщина. Мінімальна сума становить 40 євро (2 000 грн) на день, згідно з оновленими у 2026 році вимогами. Румунія. Треба мати щонайменше 500 євро (орієнтовно 25 000 грн) для поїздки до 10 календарних днів. Якщо тривалість більша, ліміт становить 50 євро (2 500 грн) на кожен день. Молдова. Базові вимоги для мандрівників — 30 євро (1 500 грн) на кожен день, але не менше 300 євро (15 000 грн). Тобто сума збільшується, починаючи з 11-го дня поїздки.

Ліміти у Польщі хочуть підвищити

Раніше ми розповідали, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA) підготувало законопроєкт про підвищення мінімальних сум, необхідних для підтвердження платоспроможності на кордоні.

Якщо документ ухвалять, то замість 300 злотих для подорожі до чотирьох днів іноземцям потрібно буде мати 1000 злотих (11 600 грн), а для триваліших поїздок — 300 злотих на кожен день. Також хочуть змінити правила для студентів і науковців: замість 1 270 злотих (майже 15 000 грн) доведеться накопичувати 2 020 злотих (23 500 грн).

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У відомстві підкреслили, що актуальні ліміти не змінювали з 2016 року, хоча відтоді ціни на товари і послуги в Польщі суттєво зросли. Саме тому необхідно підвищити базові суми готівки, оскільки зараз вони "відірвані від реальності".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям успадкувати майно, мешкаючи за кордоном. Існує два варіанти: оформлення заяви через консульство або іноземного нотаріуса. Після цього документ необхідно відправити поштою в Україну до завершення стандартного шестимісячного строку.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці масово покидають деякі європейські держави. Німеччина залишається лідером за кількістю біженців, а друге місце досі посідає Польща, хоча останніми місяцями чисельність наших громадян там зменшилася. Третє місце належить Чехії — 9% від загальної кількості.