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Главная Экономика Въезд в Германию с наличными: какие правила будут действовать в ноябре

Въезд в Германию с наличными: какие правила будут действовать в ноябре

Ua ru
22 октября 2026 19:10
Въезд в Германию для украинцев в ноябре: какие суммы наличных могут проверять на границе Новини.LIVE
Купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Пересечение государственной границы Германии предполагает соблюдение множества правил и выполнение установленных норм. Среди них — подтверждение собственной платежеспособности, то есть предоставление доказательств того, что накопленных средств хватит на весь период запланированного пребывания. Мы разобрались, наличие какой минимальной суммы могут проверять в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Германии в Киеве.

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Минимальная сумма для въезда в Германию

Нередко иностранцам приходится подтверждать свое финансовое положение, дабы беспрепятственно пересечь границу того или иного государства. На практике это означает предъявление минимальной суммы в виде наличных денег.

Для въезда в Германию необходимо накопить 45 евро (около 2 300 грн) на каждый день запланированного пребывания. Для недельного отдыха понадобится не менее 315 евро (ориентировочно 16 000 грн).

Однако предъявить наличные обычно требуют в тех случаях, когда иностранный гражданин не может документально подтвердить цель поездки, ее продолжительность, наличие места проживания и пр.

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"Обеспечение финансирования поездки можно подтвердить в виде наличных средств, дебетовых или кредитных банковских карт, имеющих международное признание, чеков, гарантийных депозитов от приглашающего лица", — уточнили в посольстве.

Декларирование наличных на границе

При пересечении границы могут проверять не только финансовое положение, но и декларирование валютных ценностей. Закон требует подтверждать происхождение средств в размере свыше 10 000 евро в эквиваленте. Речь идет именно о наличных — ограничений на перемещение электронных денег не установлено.

Стоит заранее подготовиться к проверке в пункте пропуска, если у вас с собой значительная сумма валюты. Необходимо заказать выписки, квитанции и справки для подтверждения законного происхождения средств.

Сам тип валюты не имеет значения — украинцам разрешено перевозить купюры гривны, доллара, евро и т. д. Всю наличную валюту и стоимость драгоценных металлов пересчитают в евро по официальному курсу, действующему на день пересечения границы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут получать немецкую пенсию в 2026 году. Для этого нужно накопить не менее 5 лет стажа и достичь пенсионного возраста. Однако не стоит рассчитывать на значительную сумму финансового обеспечения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцам подтвердить финансовое положение на польской границе. Закон требует предъявления минимальной суммы в размере 300 злотых, если поездка продлится не более четырех дней включительно. Подойдут не только наличные, но и банковские выписки о балансе на счете.

Германия деньги наличка выезд за границу пересечение границы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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