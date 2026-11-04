Проверка в пункте пропуска на границе. Фото: УНИАН

Готовясь к пересечению границы ЕС, украинцам следует убедиться в наличии всех обязательных документов и минимальной суммы денег. Контроль в пункте пропуска может быть строгим, если у путешественника возникнут проблемы с подтверждением цели поездки. Мы разобрались, что проверяют в 2026 году на внешней границе Европейского Союза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцы должны иметь при себе при пересечении границы.

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Какие документы проверяют на границе

Самый главный документ для выезда по безвизовому режиму — это биометрический загранпаспорт. Он должен быть действителен не менее трех месяцев после запланированной даты возвращения в Украину. Но некоторые государства требуют более длительного срока — до шести месяцев.

Также понадобится подтвердить цель поездки. С учетом индивидуальных обстоятельств пограничники могут потребовать предъявить:

приглашение от родственников или друзей;

письмо от компании или работодателя (для деловой поездки);

бронирование номера в отеле или договор аренды жилья;

билеты на возвращение в Украину.

Еще один важный документ — полис медицинского страхования на сумму не менее 30 000 евро. Он должен действовать на всей территории Шенгенской зоны и покрывать расходы на неотложную медицинскую помощь, транспортировку, стационарное и амбулаторное лечение, диагностику, лекарства и репатриацию тела.

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Минимальная сумма для въезда в ЕС

На границе ЕС часто требуют подтверждения платежеспособности, а именно предъявления минимальной суммы наличных, которой хватит на весь период запланированного пребывания. Валюта может быть любой, но лимиты для каждой страны различаются. По состоянию на ноябрь 2026 года украинцы должны иметь при себе не менее:

75 злотых на день — для поездки в Польшу;

56 евро на день — для поездки в Словакию;

40 евро на день — для поездки в Венгрию;

50 евро на день — для поездки в Румынию.

Если наличных не хватит, пограничники вполне могут отказать туристам в прохождении контроля. Желательно накопить большую сумму, чтобы в процессе проверки не возникло лишних проблем.

Штамп о пересечении границы

Украинцам рекомендуют получать штамп в паспорте о выезде за границу. Без этого нашим гражданам могут отказать в оформлении временной защиты. Такую информацию обнародовали на странице посольства Украины в Федеративной Республике Германия.

Новые правила вступили в силу 30 июля 2026 года и касаются всех без исключения. Штамп считается прямым подтверждением даты пересечения границы для миграционных служб в Европе.

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