Автомобили в пункте пропуска. Фото: Google Maps

Готовясь к пересечению границы, украинцам необходимо ознакомиться с правилами и требованиями, дабы избежать потенциальных проблем в пункте пропуска. Европейский Союз готовится к запуску новой системы контроля под названием ETIAS, которая предусматривает оформление специального разрешения на въезд. Мы выяснили, сколько будет стоить этот документ и придется ли его получать в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Travel to Europe.

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Нужно ли разрешение ETIAS в ноябре

Систему усиленного контроля поездок планировали запустить в четвертом квартале 2026 года. Граждане третьих стран, которые могут въезжать на территорию Шенгенской зоны по безвизовому режиму, будут вынуждены подавать заявку на оформление специального разрешения стоимостью 20 евро.

Предполагается, что новые правила помогут лучше выявлять риски, связанные с нелегальным пересечением границы, ведь данные о личности будут проверяться заранее. И в случае проблем с документами разрешение на въезд просто не выдадут.

Однако в ноябре 2026 года система работать не будет, а заявку подавать не нужно. Сначала запуск перенесли на начало 2027-го, но все еще неизвестно, когда ожидать изменений. В Европейском Союзе пообещали сообщить конкретную дату начала работы ETIAS за несколько месяцев.

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Почему заявку на ETIAS могут отклонить

Существует несколько причин для отказа в оформлении разрешения на пересечение внешней границы ЕС, в частности:

использование документа, который ранее был утерян, похищен, незаконно присвоен или признан недействительным;

представление угрозы безопасности (в том числе эпидемиологической) и легальной миграции;

отсутствие ответа на запрос о предоставлении дополнительной информации/документов в установленный срок;

отказ явиться на собеседование;

внесение сведений о человеке в Шенгенскую информационную систему SIS.

"Кроме того, компетентный орган не сможет удовлетворить заявку при наличии обоснованных сомнений в достоверности и правдивости данных или документов, предоставленных заявителем", — уточнили на портале.

Существуют риски аннулирования положительного решения или отмены действия разрешения. Причиной может стать несоответствие условиям системы контроля на момент подачи заявки или во время использования ETIAS.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам подтвердить финансовое положение на границе с Польшей. Иностранцы должны предъявить минимальную сумму наличных — 75 злотых на каждый день запланированного пребывания, если поездка продлится более четырех дней. Кроме того, может понадобиться выписка из банка.

Также Новини.LIVE рассказывали о лимитах на наличные деньги для въезда в разные страны Европы. Мы разобрались, о наличии какой суммы спрашивают пограничники в Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдове. Требования к финансовому положению могут существенно различаться.